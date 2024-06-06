Имеете слабые и редкие волосы? Тогда эти прически подойдут именно вам (фото)
У женщин, имеющих слабые и тонкие волосы, возникает проблема с выбором прически, которая скроет эти проблемы. Однако стилисты утверждают, что огорчаться нет причин, поскольку удачно подобранная прическа способна омолодить свою обладательницу и подчеркнуть ее лучшие качества.
В комментарии SheFinds профессионалы раскрыли несколько шикарных стрижек и укладок для увеличения объема, которые стоит попробовать этим летом.
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Итальянский боб
Эта стрижка подчеркнет ваши лучшие черты лица и придаст объем волосам. Эта стрижка довольно легка в укладке, так что вам не придется каждое утро тратить на это кучу времени.
Многослойный лоб
Если к классическому лбу добавить челку, вы скроете морщины во главе, а текстурированные пряди придадут объему волосам.
Пикси с глубоким боковым пробором
Эта прическа мгновенно придает объем коротким волосам. К тому же пробор можно производить не только посередине, а на той части, где нужно добавить великолепия.
Волнистый шаг
Это довольно универсальная прическа. А челка подойдет для обрамления лица и придания ему молодости.
Пикси с челкой
Такая прическа может подчеркнуть ваши глаза, скулы и форму лица. Эта стрижка должна закручиваться вокруг головы, чтобы скрыть потерю волос.
Ранее стилисты показали модные прически для мужчин на лето.
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