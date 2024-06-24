ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине

Выплаты, которые получают украинские пенсионеры, чаще всего не соответствуют минимальным потребностям. Поэтому специалисты решили обратиться к искусственному интеллекту, чтобы выяснить, каким должен быть адекватный уровень дохода для людей на пенсии.

В первую очередь искусственный интеллект проанализировал расходы на основные продукты питания, которые включают хлеб, крупы, молочные продукты, овощи, фрукты, мясо и рыбу. По оценкам ИИ, минимальная сумма, которая необходима для покрытия этих потребностей в Украине, составляет 3 000 гривен в месяц для одного человека. Об этом пишет comments.ua.

Конечно, человек не может ограничиться только питанием. По меньшей мере ему нужно еще и жилье. Многие пенсионеры имеют собственные дома. Однако из-за войны многие вынуждены арендовать жилье из-за военной агрессии со стороны РФ. По расчетам ИИ, аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 5000 гривен. Кроме того, необходимо учитывать коммунальные расходы, которые могут составлять до 1500 гривен в месяц.

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Искусственный интеллект также предусмотрел расходы на транспорт. По его мнению, украинские пенсионеры могут тратить на транспорт около 500 гривен ежемесячно.

Люди пенсионного возраста болеют чаще, чем молодежь, поэтому они имеют большие расходы на лекарства. Минимальная сумма, которую ИИ прогнозирует на медицинское обслуживание и лекарства, составляет 1000 гривен.

Еще 1000 гривен ежемесячно необходимо тратить на одежду, бытовую химию, предметы гигиены, а также на досуг и хобби.

Итак, общая сумма расходов составляет 12 000 гривен. Это минимум, который необходим для скромной жизни на пенсии.

Однако стоит отметить, что фактические пенсии украинцев значительно ниже. В Украине насчитывается 10,1 млн пенсионеров, и пенсии 2,72 млн из них не превышают 3000 гривен. Еще 1,7 млн пенсионеров получают от 3 до 4 тыс. гривен. Ежемесячные выплаты 62,6% пенсионеров находятся в пределах от 4 до 5 тыс. гривен. Таким образом, тех, кто живет "как завещал искусственный интеллект", есть лишь незначительная доля.

Напомним, ранее ИИ вычислил оптимальную зарплату для комфортной жизни в Украине.

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