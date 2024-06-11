ШІ вирахував оптимальну зарплату для комфортного життя в Україні

Штучний інтелект визначив, який дохід необхідний для комфортного життя типового громадянина України. Він врахував різноманітні фактори, що впливають на економічний стан в країні.

UAportal навів аналіз середніх місячних витрат, які підрахував ШІ. Вони охоплюють кошти на житло, їжу, транспорт та медичні послуги.

Як визначався достатній дохід для комфортного життя в Україні

Житлові витрати

У великих містах України, таких як Київ чи Львів, оренда хорошої двокімнатної квартири може коштувати приблизно 15,000-20,000 гривень щомісяця. Додатково, комунальні платежі можуть скласти від 3,000 до 4,000 гривень.

Харчування

Для забезпечення хорошого та якісного харчування та періодичні візити у кафе чи ресторани, витрати на їжу можуть становити від 5,000 до 7,000 гривень на місяць для однієї людини.

Читайте також: Чи можна навчити обманювати штучний інтелект

Транспорт

Бюджет на транспорт, враховуючи використання громадського транспорту та таксі, може варіюватися від 2,000 до 3,000 гривень щомісяця.

Медичне обслуговування

Плануючи витрати на здоров’я, включно з регулярними медичними оглядами та лікуванням, потрібно приблизно 2,000 гривень на місяць, не враховуючи страхові поліси.

Освіта та розваги

Для фінансування якісної освіти дітей та регулярних розважальних заходів, таких як відвідування театрів та кіно, можна відвести близько 4,000-5,000 гривень щомісяця.

Заощадження та інвестиції

Для забезпечення фінансової стабільності та можливості інвестувати або подорожувати, рекомендується відкладати близько 10,000 гривень щомісяця.

Загалом, для комфортного життя в Україні, потрібно мати місячний дохід у розмірі 40,000-50,000 гривень. Така сума забезпечить впевнене покриття всіх потреб, а також дозволить планувати на перспективу, включаючи незаплановані витрати та інвестиції у власний розвиток.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, як штучний інтелект впливає на медицину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!