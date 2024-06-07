Графики отключений света станут 'приятнее': что произошло

Ситуация в украинской энергосистеме может несколько улучшиться в ближайшие недели. В частности, власти запланировали запустить дополнительный блок одной из атомных электростанций.

Как сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в ночь с 8 на 9 июня будет запущен дополнительный блок одной из украинских АЭС.

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", – сказал он.

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По прогнозам это приведет к увеличению мощности в энергосистеме и облегчит соблюдение лимитов потребления электроэнергии для областей. Однако Кудрицкий отмечает, что это улучшение будет временным.

Уже в июле, когда нагрузка на энергосистему возрастет из-за жары, возможен возврат к графикам отключений.

Напомним, что с 24 февраля энергосистема Украины подверглась многочисленным атакам со стороны России. В результате этих атак значительные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, что привело к дефициту электроэнергии. Энергетики принимают меры по стабилизации ситуации, но призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, ведь полное восстановление энергосистемы может занять длительное время.

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