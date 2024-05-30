Газовые плиты под прицелом: как украинцам избежать штрафов

Учитывая частые перебои с электричеством, многие в Украине рассматривают возможность установки газовых плит или кухонных панелей. Однако некачественно проведенные работы могут привести к штрафам, отсоединению от газовой сети или даже к утечке газа, что составляет риск отравления, взрыва, повреждения собственности, травмирования или смерти лиц.

Ремонт или замена газового оборудования также требует внимания, как отмечает Газправда. Только сертифицированные специалисты имеют право выполнять такие работы с газовыми системами, чтобы обеспечить их законность и безопасность.

Специализированные специалисты по городским и областным газовым службам, а также лицензированные работники внешних компаний отвечают за проверку и утверждение стандартов выполнения работ. Они подробно инспектируют газопроводы и их соединения, обеспечивая их герметичность.

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Каждый газовый прибор требует индивидуального проектирования. Все выполняется согласно этому проекту, и законодательство четко требует, что замену необходимо производить через официальные газовые службы. Это гарантирует вашу безопасность и ответственность", – разъясняет Иван Болотнюк, главный инженер Киево-Святошинского УЕГХ.

Как заказать услуги газового мастера?

Чтобы все было сделано правильно, обратитесь в сервисный центр ОГРМ. При установке газовой плиты необходимо подать следующие документы:

Заявление от собственника;

Копию документа, удостоверяющего личность;

Копию идентификационного номера;

Документы на право собственности на помещение;

Технический паспорт на жилье.

Расходы на подключение газа

Стоимость соединения может варьироваться в зависимости от местности и газораспределительной компании. Цена включает оплату за час работы, расстояние до места работ, транспортные услуги и прочее. К примеру, в Киево-Святошинском районе цены колеблются от 589 до 1730 гривен за каждое подключение.

Процесс установки

Оплата за установку производится заранее на основании счета, выданного газовой службой. Работы обычно завершаются в течение 10 рабочих дней, а дата и время согласовываются с клиентом. После завершения монтажа компания предоставляет владельцу документацию по выполнению работ. Если установка производилась без уведомления ОГРМ, возможно отключение от газоснабжения.

Штрафы за нарушение

Несанкционированная установка газовых приборов может привести к отключению газа. В случае превышения проектных норм нарушителям грозит значительный штраф. Размер штрафа зависит от типа оборудования и объема его использования. В некоторых случаях штраф может достигать половины годового потребления газа. Согласно Кодексу, за незаконное использование газа потребители должны компенсировать ущерб, нанесенный газовой компании, со штрафами от 3,5 тысячи до 500 тысяч гривен.

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