Газові плити під прицілом: як українцям уникнути штрафів

Враховуючи часті перебої з електрикою, багато хто в Україні розглядає можливість встановлення газових плит або кухонних панелей. Однак неякісно проведені роботи можуть призвести до штрафів, від’єднання від газової мережі, або навіть до витоку газу, що становить ризик отруєння, вибуху, пошкодження власності, травмування або смерті осіб.

Ремонт або заміна газового обладнання також вимагає уваги, як зазначає "ГазПравда". Лише сертифіковані фахівці мають право виконувати такі роботи з газовими системами, щоб забезпечити їх законність та безпеку.

Спеціалізовані фахівці з міських та обласних газових служб, а також ліцензовані працівники зовнішніх компаній, відповідають за перевірку та затвердження стандартів виконання робіт. Вони детально інспектують газопроводи та їх з’єднання, забезпечуючи їх герметичність.

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"Кожен газовий прилад потребує індивідуального проектування. Все виконується згідно з цим проектом, і законодавство чітко вимагає, що заміну необхідно проводити через офіційні газові служби. Це гарантує вашу безпеку та відповідальність", – роз’яснює Іван Болотнюк, головний інженер Києво-Святошинського УЕГГ.

Як замовити послуги газового майстра?

Щоб усе було зроблено правильно, слід звернутися до сервісного центру ОГРМ. При встановленні газової плити необхідно подати наступні документи:

Заяву від власника;

Копію документу, що засвідчує особу;

Копію ідентифікаційного номера;

Документи на право власності на приміщення;

Технічний паспорт на житло.

Витрати на підключення газу

Вартість підключення може варіюватися в залежності від місцевості та газорозподільної компанії. Ціна включає оплату за годину роботи, відстань до місця робіт, транспортні послуги та інше. Наприклад, у Києво-Святошинському районі ціни коливаються від 589 до 1730 гривень за кожне підключення.

Процес установки

Оплата за установку проводиться заздалегідь на підставі рахунку, виданого газовою службою. Роботи зазвичай завершуються протягом 10 робочих днів, а дата та час узгоджуються з клієнтом. Після завершення монтажу компанія надає власнику документацію про виконання робіт. Якщо установка проводилася без повідомлення ОГРМ, можливе відключення від газопостачання.

Штрафи за порушення

Несанкціоноване встановлення газових приладів може призвести до відключення газу. У разі перевищення проектних норм, порушникам загрожує значний штраф. Розмір штрафу залежить від типу обладнання та обсягу його використання. У деяких випадках штраф може досягати половини річного споживання газу. Згідно з Кодексом, за незаконне використання газу споживачі повинні компенсувати збитки, завдані газовій компанії, з штрафами від 3,5 тисячі до 500 тисяч гривень.

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