Финансовая помощь семьям погибших героев: что важно знать о выплатах

Украина переживает времена большого испытания из-за полномасштабной войны, охватившей страну. Столкнувшись с потерей военнослужащих, пожертвовавших своей жизнью ради защиты родной земли, правительство установило финансовую поддержку для их семей. Эта помощь выражается в форме единовременных выплат.

Команда UAportal рассказывает детали процесса получения этих средств, включая необходимые документы и размер компенсации. Необходимо подчеркнуть, что возможность получения компенсации гарантируется решением №168 Правительства Украины, принятым 28 февраля 2022 года.

Кто может получить единовременную денежную помощь

В 2024 году были внесены изменения в законодательство, касающееся выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих. Закон №3515-ІХ расширяет круг лиц, имеющих право на единовременную помощь после потери близкого человека в связи с военной службой.

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По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, теперь не только родственники, но и другие категории граждан, такие как работники гражданской защиты, госслужащие, полиция, местное самоуправление и работники критической инфраструктуры могут указывать, кто и в какой пропорции получит помощь в случае их смерти.

В случае отсутствия завещания, право на получение пособия имеют:

вдовец или вдова;

Родители или опекуны, не потерявшие родительских прав;

Внуки, если родители умерли до смерти военнослужащего;

Дети, включая родившихся после смерти отца или матери;

Дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;

Партнеры, которые жили вместе, но не были официально замужем, при условии судебного установления этого факта;

Остальные лица, находившиеся на содержании погибшего.

К иждивенцам относятся:

Нетрудоспособные совершеннолетние дети;

Дети до 23 лет, получавшие алименты для обучения;

Братья, сестры и внуки до 18 лет, а также те, кто стал инвалидом до достижения совершеннолетия и были на содержании погибшего.

Какой размер единовременного денежного пособия за погибшего военного в Украине

Согласно действующему законодательству, родственники погибших во время службы в армии могут претендовать на финансовую поддержку от государства. Эта поддержка может быть предоставлена в виде единовременной выплаты в сумме 15 миллионов гривен или как помощь, эквивалентная 750-кратному размеру прожиточного минимума.

Сумма выплаты зависит от обстоятельств смерти военнослужащего. В случае, если смерть наступила в результате боевых действий, семья имеет право на полную сумму компенсации. В других случаях, когда смерть не связана с боевыми действиями, компенсация будет определена на меньшую сумму.

Согласно статье 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", выплата за погибшего солдата распределяется поровну между всеми уполномоченными получателями.

Процедура предоставления финансовой помощи предполагает, что выплаты не производятся одной суммой. Сначала выплачивается 20% от общей суммы, а остальное распределяется на ежемесячные платежи в течение 40 месяцев.

Это означает, что в начале выплачивается 3 миллиона гривен, а затем ежемесячно по 300 тысяч гривен. Эти средства распределяются между членами семьи погибшего в соответствии с их количеством.

Как получить выплаты за погибшего воина 2024 года - инструкция и список документов

В случае сообщения о потере военнослужащего, военный комиссариат или часть обязаны предоставить семье документ, подтверждающий смерть.

Получив документ о смерти семья может приступить к сбору других необходимых документов. Для этого следует обратиться к руководству, где служил погибший, для получения дополнительных бумаг.

В течение десяти дней после сообщения о смерти командование части должно передать родственникам:

Выписка из распоряжения об изъятии имени погибшего из списка военных.

Отчет об обстоятельствах и причинах смерти.

Выписку из личной карты о семье военного.

После этого родственники должны обратиться в районный орган социальной защиты для дальнейших действий.

Необходимо подать следующие документы:

Заявление на получение единовременного пособия.

Копия свидетельства о смерти.

Выписка из распоряжения об изъятии имени из списка военных.

Отчет об обстоятельствах и причинах смерти.

Выписку из личной карты о семье.

Копия медицинского свидетельства о смерти.

Копии паспортных данных получателя помощи.

Копия свидетельства о рождении для родителей погибшего.

Копию свидетельства о браке для выплаты супруге.

Копию свидетельства рождения ребенка для выплаты детям.

Копия судебного решения или документа, подтверждающего зависимость заявителя от погибшего.

При наличии решений об опеке или попечительстве их также следует добавить.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №975 от 25 декабря 2013 года установлен порядок и перечень документов для получения помощи.

Единовременное пособие должно быть выплачено в течение пяти рабочих дней после открытия финансирования и перечислено на банковский счет, указанный семьей в заявлении.

Раньше мы рассказывали, какие дополнительные выплаты получают военные.

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