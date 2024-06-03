Это дает плоды: ВСУ начали работать западным оружием по территории рф

Юрий Федоренко, который возглавляет батальон "Ахиллес" в составе 92-й отдельной механизированной бригады, во время эфира телемарафона сообщил о переосмыслении тактики врагом на Харьковском направлении. Все потому, что у ВСУ появились новые возможности бить западным оружием по территории рф.

"В связи с предоставлением разрешения на применение всей номенклатуры вооружения по территории рф – именно там, где противник держит свои резервы, где накапливает легкобронированную и бронированную технику, откуда проводит поражение, в частности, города Харькова, используя установки С-300 и С-400, где противник имеет огромное количество различных средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, ПВО... Силы обороны начали срабатывать, и это дает свои первые плоды. Противник объективно сейчас находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как надо действовать в дальнейшем относительно возможности оккупации Харьковской области. Поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны с применением огневых средств противник на текущий момент несет достаточно существенные потери во всем – и в живой силе, и в технике, и в средствах", – рассказал Федоренко.

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Он отмечает, что за прошедшую неделю украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на сложных участках фронтовой линии на Харьковщине.

"Если говорим Стрелечья – Глубокое – ситуация стабилизирована в полной мере. Силы обороны ведут работу по улучшению своего положения. А это значит, что выбивают противника с занимаемых им позиций. Плюс дополнительно ведется системная работа по уничтожению резервов противника, а также легкобронированной и бронированной техники, других средств, которыми противник пытается действовать, в том числе и на территории рф, подтягивая свои резервы, а также осуществляя огневое воздействие на наши позиции. Если говорить о Волчанске, то ситуация несколько сложнее. Идут уличные бои, но опять-таки Силы обороны смогли сделать так, что противник дальнейших успехов не имеет", – рассказал комбат.

Также по словам Федоренко, арсенал оружия, предназначенного для отпора вражеских сил, который Украина получает в рамках военной помощи от Соединенных Штатов, продолжает пополняться.

"Наши пушки уже сегодня стали стрелять гораздо больше, потому что логистика уже срабатывает и боеприпасов, объективно, у Сил обороны стало больше. Но максимальное накопление, максимальная концентрация произойдет где-то через полтора месяца, когда мы сможем осуществлять максимально мощное огневое воздействие по противнику", – предполагает командир батальона "Ахиллес".

Напомним, ранее UAportal писал, что в Соледаре HIMARS попал по заводу Knauf, где базировалась 200 бригада кафиров.

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