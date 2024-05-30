Два парома, катер 'Мрия', четыре ТДК проекта КС-701 'Тунец': в Крыму могли поразить семь морских целей оккупантов

Во время ночной атаки морских дронов по военным объектам русской оккупационной армии в Крыму были поражены см морских целей, а не две. Кроме двух катеров "Тунец", о которых сообщали в ГУР, повреждения получили лоцманский катер, два парома и еще два транспортно-десантных катера КС-701.

По данным издания ASTRA, во время ночной атаки повреждения получили:

лоцманский катер "Мрия";

два парома "Авангард" и "Конро Трейдер";

четыре транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".

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Издание пишет, что лоцманский катер "Мрия" затонул после ракетной атаки. Судно находилось на Керченской паромной переправе. Его повредили обломки сбитой ракеты.

Этот катер россияне приобрели 28 октября 2021 года. Катер проекта 1459 был изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ "Пелла".

Паром "Авангард" из-за повреждения деревень на мель, сообщили источники ASTRA в экстренных службах оккупированного Крыма. На "Авангарде" ранены 4 человека.

На пароме "Конро Трейдер" был ранен один из членов экипажа.

Напомним, 30 мая в ГУР сообщили, что в Крыму повреждены два российских катера типа КС-701 "Тунец".

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