Два пороми, катер 'Мрія', чотири ТДК проєкту КС-701 'Тунець': у Криму могли уразити сім морських цілей окупантів

Під час нічної атаки морських дронів по військових об'єктах російської окупаційної армії в Криму було уражено см морських цілей, а не дві. Окрім двох катерів "Тунець", про які повідомляли в ГУР, ушкоджень зазнали лоцманський катер, два пороми та ще два транспортно-десантні катери КС-701.

За даними видання ASTRA, під час нічної атаки ушкодження отримали:

лоцманський катер "Мрія";

два пороми "Авангард" і "Конро Трейдер";

чотири транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець".

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Видання пише, що лоцманський катер "Мрія" затонув після ракетної атаки. Судно знаходилося на Керченській поромній переправі. Його ушкодили уламки збитої ракети.

Цей катер росіяни придбали 28 жовтня 2021 року. Катер проєкту 1459 року був виготовлений у 1985 році на Ленінградському ССЗ "Пелла".

Пором "Авангард" через пошкодження сіл на мілину, повідомили джерела ASTRA в екстрених службах окупованого Криму. На "Авангарді" поранено 4 людей.

На поромі "Конро Трейдер" було поранено одного із членів екіпажу.

Нагадаємо, 30 травня у ГУР повідомили, що в Криму пошкоджено два російські катери типу КС-701 "Тунець".

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