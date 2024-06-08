Дайте волю фантазии: 6 ярких и трендовых вариантов маникюра на выпускной

Выпускной – это особый день, когда каждая девушка стремится сиять красотой и уверенностью. И маникюр, несомненно, становится одним из ключевых элементов образа, ведь именно ухоженные руки привлекают внимание. Об этом пишет Elle.

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Какие же тренды маникюра актуальны в 2024 году?

Френч в новом прочтении: классический френч никогда не выйдет из моды, но в этом году он появляется в обновленных вариациях. Попробуйте цветной френч, френч с геометрическими узорами или френч с отрицательным пространством.

классический френч никогда не выйдет из моды, но в этом году он появляется в обновленных вариациях. Попробуйте цветной френч, френч с геометрическими узорами или френч с отрицательным пространством. Ногти-нюд: элегантный и универсальный вариант, который подойдет к любому платью и аксессуарам. Добавьте немного блеска с помощью глитера или жемчужины, чтобы сделать маникюр более праздничным.

элегантный и универсальный вариант, который подойдет к любому платью и аксессуарам. Добавьте немного блеска с помощью глитера или жемчужины, чтобы сделать маникюр более праздничным. Градиент: плавный цветовой переход на ногтях всегда выглядит стильно и оригинально. Вы можете использовать как классические цветовые сочетания, так и более смелые и необычные.

плавный цветовой переход на ногтях всегда выглядит стильно и оригинально. Вы можете использовать как классические цветовые сочетания, так и более смелые и необычные. Матовые ногти: матовое покрытие придает ногтям бархатный эффект и делает маникюр более изысканным.

матовое покрытие придает ногтям бархатный эффект и делает маникюр более изысканным. Абстрактные узоры: геометрические фигуры, абстрактные линии, хаотические мазки – все это позволит вам подчеркнуть свою индивидуальность и создать уникальный дизайн.

геометрические фигуры, абстрактные линии, хаотические мазки – все это позволит вам подчеркнуть свою индивидуальность и создать уникальный дизайн. Фольга: немного сияния никогда не повредит! Добавьте немного фольги на ногти, чтобы сделать маникюр праздничным и гламурным.

немного сияния никогда не повредит! Добавьте немного фольги на ногти, чтобы сделать маникюр праздничным и гламурным. Жемчужины: жемчужины и бусины – отличный способ сделать маникюр более женственным и нежным.

Напомним, мы уже писали о плавучем маникюре.

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