Что делать, если забронированному пришла повестка: ответ юриста
В Украине идет война, а вместе с ней и всеобщая мобилизация. Военнообязанным украинцам вручают повестки, но есть случаи, когда они приходят тем, кто имеет бронь от мобилизации. Что делать в такой ситуации? Как реагировать и идти ли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки? Разъяснение дает юрист в комментарии РБК-Украина.
Что такое бронь от мобилизации?
Бронирование от мобилизации – это отсрочка от призыва на военную службу во время военного положения. Ее предоставляют работникам определенных отраслей, критически важных для функционирования экономики и обороны страны. Все забронированные военнообязанные должны состоять на специальном учете.
Есть бронь, но пришла повестка – что делать?
К сожалению, из-за несовершенства системы иногда случается, что повестки получают даже те, кто уже забронирован. Могут ли мобилизовать человека, имеющего бронь? Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объясняет, как действовать в такой ситуации:
"Конечно, после получения повестки те, кто имеет отсрочку от мобилизации в виде бронирования, должны явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", – говорит эксперт.
Даже если вы забронированы, игнорировать повестку нельзя. Это может привести к штрафам или даже к административной ответственности.
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Что делать в ТЦК?
- Придите в ТЦК с документом, подтверждающим бронирование. Это может быть выписка из приказа Министерства экономики Украины о бронировании или письмо из вашего предприятия, где указано, что вы зарезервированы.
- Обновите свои данные (если необходимо) и пройдите медкомиссию (если вас об этом попросят).
Важно помнить, что мобилизовать забронированного военнообязанного могут только по собственному согласию.
Если вы сомневаетесь в законности действий представителей ТЦК СП, вы можете отправить им копии документов, подтверждающих вашу бронь, ценным письмом.
Напомним, мы уже писали о мобилизации спасателей и полицейских.
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