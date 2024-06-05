Что делать, если водитель покинул место ДТП: в полиции ответили

Участник ДТП обязан оставаться на месте происшествия до приезда полиции. Невыполнение этого правила влечет серьезные последствия. Об этом пишет РБК.

Что делать водителю после ДТП?

Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Не перемещайте транспортные средства и другие доказательства. Оказать медицинскую помощь пострадавшим, если это возможно. Вызвать бригаду скорой помощи, если есть пострадавшие. Дождаться приезда полиции и предоставить им всю необходимую информацию. Подписывать документы, составленные полицией, только после тщательного ознакомления с их содержанием.

Важно! Оставшееся место ДТП автоматически делает водителя виновным в аварии.

Какое наказание грозит водителю, покинувшему место ДТП?

Штраф 3400 гривен.

Лишение права управления транспортными средствами сроком от 1 до 2 лет.

Административный арест сроком от 10 до 15 суток.

В некоторых случаях возможна уголовная ответственность:

Оставление на месте ДТП пострадавших без помощи: ограничение свободы сроком до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.

ДТП, повлекшее гибель человека: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Можно ли уйти от вызова полиции?

Да, но только при таких условиях:

В ДТП нет пострадавших или погибших.

Оба участника не имеют претензий к употреблению наркотических, алкогольных или лекарственных средств.

Оба участника согласны с обстоятельствами происшествия.

Одна из сторон признала свою вину.

Оба участника имеют полисы ОСАГО.

Сумма материального ущерба не превышает 50000 гривен.

В этом случае водители могут заполнить Европротокол и самостоятельно урегулировать вопрос возмещения ущерба.

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