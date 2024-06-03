Человечество на пороге вечной жизни: ученые считают, что преодолеть старение удастся уже в 2030-х годах

Теория, называемая "скорость ускорения долголетия", прогнозирует, что мы можем приближаться к эре, где старение человека может быть не обязательным. Согласно этой концепции, если продление жизни будет происходить быстрее самого процесса старения, то человечество сможет обойти старение, пишет Daily Star.

В то время как у каждого человека есть "хронологический возраст", он не всегда отражает "биологический возраст", который можно замедлить или даже остановить. Таким образом, существует потенциал для поддержания более молодого "биологического возраста" по сравнению с количеством прожитых лет, позволяя людям продлевать свою жизнь быстрее, чем течет время.

Рэймонд Курцвейл, экс-инженер Google, который славится своими точными предсказаниями будущего, активно поддерживает эту теорию. В 1990 году Курцвейл предрек, что к концу десятилетия компьютеры смогут победить гроссмейстеров в шахматах, а также предсказал распространение ноутбуков и смартфонов.

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Из 147 его прогнозов, 115 оказались верными, что свидетельствует о точности его предсказаний на уровне 86%. В 2005 году он впервые озвучил мысль, что к 2030 году человечество достигнет бессмертия, и недавно он повторил эту мысль, высказав предположение, что молодые люди сегодня имеют шанс на вечную жизнь.

Научные исследования в области антистарения уже принесли значительные результаты. Исследователи разработали методики, которые могут обновить клетки и замедлить старение, потенциально увеличивая продолжительность жизни.

Передовые методы, такие как введение стволовых клеток, перепрограммирование клеток и удаление клеток, способствующих старению, находятся на переднем крае этих открытий. Генетик из Гарварда Джордж Чорч и исследователь долголетия Обри ди Грей считают, что мы можем остановить процесс старения до 2030-х годов.

Также ведущие эксперты в области старения поддержали инициативу "Дублинская декларация о долголетии", которая призывает научное сообщество сконцентрироваться на прекращении биологического старения.

Обри ди Грей, подчеркивая важность этой цели, сказал: "Все знают, что старение – это плохо, все говорят, что это плохо, но никто ничего с этим не делает. Это как плохая погода – люди застряли в предположении, что ничего нельзя сделать, даже если мы попытаемся. Мы хотели положить конец этому предположению".

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, что ученые смогли разгадать тайну старения людей.

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