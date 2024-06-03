Людство на порозі вічного життя: учені вважають, що подолати старіння вдасться вже у 2030-х роках

Теорія, що зветься "швидкість прискорення довголіття", прогнозує, що ми можемо наближатися до ери, де старіння людини може бути не обов'язковим. Згідно з цією концепцією, якщо продовження життя відбуватиметься швидше за сам процес старіння, то людство зможе обійти старіння, пише Daily Star.

В той час як у кожної особи є "хронологічний вік", він не завжди відображає "біологічний вік", який можна сповільнити або навіть зупинити. Таким чином, існує потенціал для підтримання більш молодого "біологічного віку" порівняно з кількістю прожитих років, дозволяючи людям продовжувати своє життя швидше, ніж плине час.

Реймонд Курцвейл, ексінженер Google, який славиться своїми точними передбаченнями майбутнього, активно підтримує цю теорію. У 1990 році Курцвейл передрік, що до кінця десятиліття комп’ютери зможуть перемогти гросмейстерів у шахах, а також передбачив поширення ноутбуків і смартфонів.

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З 147 його прогнозів, 115 виявилися вірними, що свідчить про точність його передбачень на рівні 86%. У 2005 році він вперше озвучив думку, що до 2030 року людство досягне невмирущості, і нещодавно він повторив цю думку, висловивши припущення, що молоді люди сьогодні мають шанс на вічне життя.

Наукові дослідження в області антистаріння вже принесли значні результати. Дослідники розробили методики, які можуть оновити клітини та уповільнити старіння, потенційно збільшуючи тривалість життя.

Передові методи, такі як введення стовбурових клітин, перепрограмування клітин та видалення клітин, що сприяють старінню, є на передньому краї цих відкриттів. Генетик з Гарварду Джордж Чорч та дослідник довголіття Обрі ді Грей вважають, що ми можемо зупинити процес старіння до 2030-х років.

Також провідні експерти в області старіння підтримали ініціативу "Дублінська декларація про довголіття", яка закликає наукову спільноту сконцентруватися на припиненні біологічного старіння.

Обрі ді Грей, підкреслюючи важливість цієї мети, сказав: "Усі знають, що старіння — це погано, всі говорять, що це погано, але ніхто нічого з цим не робить. Це як погана погода — люди застрягли в припущенні, що нічого не можна зробити, навіть якщо ми спробуємо. Ми хотіли покласти край цьому припущенню".

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, що науковці змогли розгадати таємницю старіння людей.

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