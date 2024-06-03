Бюджет 8 тысяч долларов: какой автомобиль можно купить в Украине за такие деньги

На рынке подержанных машин можно найти отличные варианты по доступным ценам. Предлагаем 10 самых лучших авто, которые можно купить в Украине по цене до 8000 долларов.

Эти машины отличаются надежностью, практичностью, доступностью запчастей и обслуживания, а также долговечностью, пишет "Автобазар".

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1. Volkswagen Jetta (6 поколения)

Этот автомобиль вот уже много лет остается одним из самых популярных на украинском рынке. Jetta 6 поколения предлагает просторный салон, комфортабельную езду и широкий спектр двигателей на выбор.

2. Chevrolet Cruze (1 поколение)

Cruze – это еще один отличный вариант для тех, кто ищет практичный и надежный автомобиль. Эта модель отличается просторным салоном, экономичным двигателем и приятным дизайном.

3. Mitsubishi Outlander (2 поколения)

Outlander – это отличный выбор для тех, кому нужен семейный внедорожник. Эта модель предлагает просторный салон, 7-местное размещение и экономичный двигатель.

4. Volvo S40 (2 поколения)

S40 – это премиальный седан, который предлагает высокий уровень безопасности, комфорта и ездовых качеств. Благодаря своей надежности и долговечности S40 станет отличным выбором для тех, кто ищет подержанный автомобиль премиум-класса.

5. Mitsubishi Lancer X

Lancer X – это стильный и спортивный седан, который предлагает приятную езду и широкий спектр двигателей по выбору. Эта модель отличается надежностью и долговечностью.

6. Dodge Dart (5 поколения)

Dart – это просторный и комфортный седан, который предлагает широкий спектр опций и доступную цену. Эта модель отличается экономичностью и надежностью.

7. Kia Soul (1 поколение)

Soul – это стильный и практичный хэтчбек, который предлагает просторный салон, высокую посадку и широкий спектр опций. Эта модель отличается экономичностью и надежностью.

8. Mazda 3 (2 поколения)

Mazda 3 – это стильный и спортивный хэтчбек, который предлагает приятную езду и широкий спектр двигателей по выбору. Эта модель отличается надежностью и долговечностью.

9. Ford Fiesta (6 поколения)

Fiesta – это компактный и маневренный хэтчбек, который предлагает доступную цену и экономичность. Эта модель отличается надежностью и долговечностью.

10. Ford Focus (3 поколения)

Focus – это просторный и практичный хэтчбек, который предлагает широкий спектр опций и доступную цену. Эта модель отличается экономичностью и надежностью.

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

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