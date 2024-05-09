Бойцы Сил обороны подвели российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении – военные

Воины сил обороны Украины на Авдеевском направлении фронта сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российской армии Су-25.

Об этом сообщил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом" в своем Телеграм-канале "Офицер".

"Минунули под*рский самолет Су-25 (тип уточняется) на Авдеевском", – коротко сообщил он.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения россия потеряла в Украине 349 самолетов и 325 вертолетов.

Что известно о российском штурмовике Су-25

Сбитие Су-25 оккупантов. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua Сбитие Су-25 оккупантов. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Су-25, по классификации НАТО Frogfoot, а также неофициально "Грач", — это советский, а ныне российский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным войскам над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами

Вот некоторые из его характеристик:

Экипаж: 1 пилот

Длина: 17,3 м

Размах крыла: 14,1 м

Высота: 5,19 м

Вес пустого: 9 750 кг

Максимальный взлетный вес: 17640 кг

Силовая установка: 2 турбореактивных двигателя НПО Союз Р-195 тягой по 7 160 кгс

Максимальная скорость: 950 км/ч (на высоте 200 м)

Боевая скорость: 700-800 км/ч

Дальность полета: 750 км (с ПТБ – 1100 км)

Су-25 считается одним из самых эффективных штурмовиков в мире. Он обладает высокой живучестью благодаря бронированию и мощной силовой установке, а также широкому спектру вооружения, что делает его пригодным для выполнения различных боевых задач. Однако Су-25 не лишен недостатков. Он имеет достаточно большие размеры и заметность, что делает его уязвимым для ПВО противника.

Добавим, президент Владимир Зеленский 4 мая сообщил, что украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

На днях бойцы ССО показали ликвидацию врага и его вооружение на Юге.

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