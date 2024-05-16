Бои в Харьковской области: 'Острые картузы' показали видео мощных боев против оккупантов

Намерения врага захватить Волчанск, чтобы угрожать украинской группировке на Купянском направлении, сорваны. Это подтвердил Генштаб ВСУ.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорвано. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируется", – говорят в ведомстве.

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Тем временем бойцы подразделения "Острые картузы" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины отважно сражаются на Харьковском отрезке фронта. Оккупационные войска бросили на этот отрезок немалые силы.

Подразделение в своем Telegram-канале публикует видео, как операторы дронов и арта работают по врагу. На одном из таких видео было зафиксировано, как часть группы российских боевиков пыталась штурмовать позиции сил обороны на Харьковщине.

"Полностью были ликвидированы ударными дронами. Подобравшись к нашим позициям и начав стрелковый бой, они вовремя были замечены разведывательными дронами. Результат можно увидеть на видео. Это лишь часть шедшего несколько часов воздушно-наземного боя", — говорится в сообщении подразделения.

Карта боевых действий по состоянию на 16 мая. Источник: deepstatemap.live Карта боевых действий по состоянию на 16 мая. Источник: deepstatemap.live

Напомним, Силы обороны разбили колонну техники и пехоту врага на харьковском отрезке фронта. Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШУ уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой.

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