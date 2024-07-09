Аренда квартир по-новому: какие важные изменения ждут украинцев

В ходе полномасштабной войны в Украине изменились как требования арендодателей к арендаторам, так и критерии выбора жилья. Кроме платежеспособности и отсутствия животных и детей, владельцы недвижимости теперь обращают внимание на политические взгляды потенциальных арендаторов, их религию и национальность.

Детальнее о том, что нужно знать украинцам об аренде жилья, рассказывает команда UAPortal, ссылаясь на материал OBOZ.UA.

Требовательные арендодатели: что хотят от украинцев владельцы квартир

Идеальный арендатор, согласно данным социологического исследования компании OLX, – молодая, платежеспособная супружеская пара украинцев без животных, детей и желания приглашать гостей. Во время опроса арендодателей спрашивали об их требованиях к арендаторам, и большинство указали на платежеспособность и отсутствие животных как главные критерии. На третьем месте – отсутствие детей. Также важными оказались позиция по войне, семейному положению и национальности.

Приблизительно 2% арендодателей отметили, что для них важна даже религиозная принадлежность. В Украине наблюдается самая плохая демографическая ситуация за последние десятилетия, и создание комфортной инфраструктуры для молодых родителей является частью государственной политики. Однако молодым парам с детьми гораздо труднее найти квартиру для аренды.

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Представившая исследование Оксана Остапчук из OLX отметила, что сама сталкивалась с трудностями поиска арендного жилья с маленьким ребенком. В то же время арендаторы обращают внимание на такие факторы, как стоимость квартиры, район и ремонт. При этом семейное положение собственника, национальность или религия не имеют значения.

Риелторы, опрошенные OBOZ.UA, считают, что права обеих сторон защищены. Они также отмечают, что можно найти квартиру как с ребенком, так и животным. Юрий Пита, риелтор и глава одного из комитетов Ассоциации специалистов недвижимости, уверен: "Глобальной проблемы на рынке нет. Каждый может найти себе жилье. Возможно, это будет другая цена или другая квартира, но всегда можно найти вариант.

"У меня две кошки, и это приговор", – рассказывает OBOZ.UA киевлянка Светлана. Компания, в которой работает девушка, перенесла офис во Львов, поэтому девушке пришлось переезжать из столицы. Свою квартиру она сдала в аренду за считанные дни, в то время как жилье во Львове пришлось искать несколько недель.

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"Я знала, что там спрос выше. Я свою двухкомнатную квартиру на Дарнице сдала за 14 тысяч, а во Львове арендую уже за 23 тыс. однокомнатную. Она была в объявлении за 20 тысяч, но с котами меня согласились упустить только с повышением цены" , – жалуется девушка. Закон не регулирует требования арендаторов, рассказывает OBOZ.UA адвокат Светлана Саража. Поэтому владельцы жилья законно имеют право учитывать и состав семьи, и национальность того, кто собирается арендовать их недвижимость.

"Владелец жилья имеет право выставлять условия, закон это не регулирует. С другой стороны, это фактически коммерческая деятельность. То есть лицо получает за это средства, поэтому регулирование на уровне государства теоретически возможно. Однако не только у нас да, это нормальная практика, когда собственники квартир имеют возможность выбирать и выставлять свои условия", – говорит Саража.

Ранее мы рассказывали, что киевский рынок аренды жилья испытывает шок, цены прыгнули выше военных показателей.

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