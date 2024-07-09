Оренда квартир по-новому: які важливі зміни чекають на українців

Під час повномасштабної війни в Україні змінилися як вимоги орендодавців до орендарів, так і критерії вибору житла. Окрім платоспроможності та відсутності тварин і дітей, власники нерухомості тепер також звертають увагу на політичні погляди потенційних орендарів, їхню релігію та національність.

Детальніше про те, що потрібно знати українцям про оренду житла, розповідає команда UAPortal, посилаючись на матеріал OBOZ.UA.

Вимогливі орендодавці: що хочуть від українців власники квартир

Ідеальний орендар, згідно з даними соціологічного дослідження компанії OLX, – це молода, платоспроможна подружня пара українців без тварин, дітей та бажання запрошувати гостей. Під час опитування орендодавців запитували про їхні вимоги до орендарів, і більшість вказала на платоспроможність та відсутність тварин як головні критерії. На третьому місці – відсутність дітей. Також важливими виявилися позиція щодо війни, сімейний стан та національність.

Приблизно 2% орендодавців зазначили, що для них важлива навіть релігійна приналежність. В Україні спостерігається найгірша демографічна ситуація за останні десятиліття, і створення комфортної інфраструктури для молодих батьків є частиною державної політики. Проте, молодим парам з дітьми значно важче знайти квартиру для оренди.

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Оксана Остапчук з OLX, яка представила дослідження, зазначила, що сама стикалася з труднощами пошуку орендного житла з маленькою дитиною. Водночас орендарі звертають увагу на такі фактори, як вартість квартири, район та ремонт. При цьому сімейний стан власника, національність чи релігія не мають значення.

Рієлтори, опитані OBOZ.UA, вважають, що права обох сторін захищені. Вони також зазначають, що можна знайти квартиру як з дитиною, так і з твариною. Юрій Піта, рієлтор та голова одного з комітетів Асоціації спеціалістів нерухомості, впевнений: "Глобальної проблеми на ринку немає. Кожен може знайти собі житло. Можливо, це буде інша ціна чи інша квартира, але завжди можна знайти варіант".

"У мене дві кішки, і це вирок", – розповідає OBOZ.UA киянка Світлана. Компанія, в якій працює дівчина, перенесла офіс у Львів, тож дівчині довелось переїжджати зі столиці. Свою квартиру вона здала в оренду за лічені дні, тоді як житло у Львові довелось шукати кілька тижнів.

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"Я знала, що там попит вищий. Я свою двокімнатну квартиру на Дарниці здала за 14 тисяч, а у Львові орендую вже за 23 тис. однокімнатну. Вона була в оголошенні за 20 тисяч, але з котами мене погодились впустити тільки з підвищенням ціни", – жаліється дівчина. Закон не регулює вимоги до орендарів, розповідає OBOZ.UA адвокатка Світлана Саража. Тому власники житла законно мають право зважати і на склад родини, і на національність того, хто збирається орендувати їхню нерухомість.

"Власник житла має право виставляти умови, закон це не регулює. З іншого боку, це фактично комерційна діяльність. Тобто особа отримує за це кошти, тому регулювання на рівні держави теоретично можливе. Однак не тільки в нас так, це нормальна практика, коли власники квартир мають можливість обирати і виставляти свої умови", – каже Саража.

Раніше ми розповідали, що київський ринок оренди житла переживає шок, ціни стрибнули вище воєнних показників.

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