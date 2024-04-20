Адвокат объяснила, могут ли силой доставлять украинцев в ТЦК

В Украине идет общая мобилизация и объявлено военное положение. Есть случаи, когда ТЦК выходят за пределы своих полномочий и принудительно привозят военнообязанных к военкоматам.

Адвокат Татьяна Денисенко рассказала NV, в каких случаях они могут так поступать. Также она пояснила, что будет нарушением прав.

По ее словам, принудительно забрать военнообязанного в ТЦК могут, если он проигнорировал врученную под подпись повестку. В таких обстоятельствах ТЦК может подать специальное сообщение в Национальную полицию.

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Задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил военно-врачебную комиссию, не имеют права. Это закреплено в законодательстве.

Если вручение повестки происходит на улице, за рулем или человека насильно сажают в служебный транспорт под предлогом проверки данных в ТЦК, юрист советует вызвать полицию и по возможности фиксировать происшествие. В дальнейшем неправомерность действий будет гораздо легче доказать, поэтому такие доказательства пригодятся.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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