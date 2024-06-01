Ученые выяснили, что побуждает косаток нападать на лодки и роскошные яхты: захватывающее открытие

В последнее время в акваториях Европы наблюдается необычное поведение косаток, которые с растущей частотой атакуют и погружают в воду роскошные яхты. Ученые были заинтригованы этим феноменом и решили исследовать причины такого необычного поведения этих интеллектуальных морских обитателей.

Согласно опубликованным результатам, оказалось, что косатки не ведут борьбу за доминирование или не проявляют агрессию. На самом деле целенаправленные нападения на суда вызваны не чем иным, как игровыми инстинктами молодых косаток, которые ищут развлечения, отмечает The Washington Post.

Такое поведение стало своеобразным трендом среди молодых особей, стремящихся развлечься.

С начала 2020 года, группа косаток, немногочисленная, но активная, стала причиной инцидентов со столкновением более 670 судов в водах у побережья Португалии, Испании и Марокко, что привело к потоплению нескольких из них. В ответ на эти события испанские и португальские власти инициировали исследование, целью которого было выяснить причины агрессивного поведения китов и разработать стратегии ее прекращения.

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Долгосрочное исследование, проведенное командой биологов, правительственных представителей и специалистов морской отрасли, пролило свет на причины деструктивного поведения определенной группы косаток вида Orcinus. Оказалось, что молодые особи, в том числе детеныши и юноши, ищут развлечения. Исследование подтвердило, что избыток свободного времени, естественное любопытство и игровой инстинкт побуждали молодых косаток к моде на столкновение с лодками как форму развлечения, ведь в больших и сравнительно пустынных открытых водах суда становятся идеальными игрушками.

"Это похоже на игру. Конечно, это игра с высоким риском, но все же игра", – прокомментировала Наоми Роуз, ведущий научный сотрудник Института защиты животных, которая являлась членом исследовательской группы. Игра, которая может быть увлекательной для косаток, но в то же время опасной и пугающей для людей на борту, как это было продемонстрировано в видео с гонки The Ocean Race 2023 года.

Большинство косаток, подплывающих к лодкам, входят в группу около 15 молодых особей. Они обычно подплывают медленно, словно желая лишь легко коснуться носом и головой к рулю. Однако даже молодые косатки, которые могут достигать в длину от 2 до 4,5 метров, часто наносят ущерб или даже разрушают рули, когда вступают с ними в контакт.

"В поведении животных нет ничего, что указывает на то, что они агрессивны. Когда они играют с рулем, они не понимают, что они могут повредить руль и что повреждение руля повлияет на людей. Это более игриво, чем намеренно", – сказал Алекс. Зербини, возглавляющий научный комитет Международной китобойной комиссии, глобального органа, занимающегося сохранностью китов, также является членом рабочей группы.

Пока непонятно, почему косаток привлекают руля или как они вообще ими увлеклись. Тем не менее, Зербин считает, что все могло начаться с одной интересной молодой косатки, которая, возможно, была в восторге от пузырьков вокруг подвижного корабля.

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