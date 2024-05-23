Можно ли не платить за доставку газа: кого не накажут

Украинцы, не пользующиеся газом, все равно платят за его распределение. Чтобы не тратить свои деньги впустую, можно отказаться от услуги.

Житомирский филиал "Газсети" сообщил, что потребители, не пользующиеся газом, могут отказаться от оплаты услуги. Однако для этого следует отказаться от услуги газоснабжения.

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Почему украинцы платят за доставку газа

Средства, которые вы платите за распределение газа, не просто "прибыль" газовых компаний. Их используют для:

Обслуживание и удержание газовых сетей Это включает в себя ремонт и замену труб, запорной арматуры, счетчиков и других компонентов газовой сети. Также к этому относятся работы по профилактике и обследованию газопроводов, чтобы обеспечить их безопасную и бесперебойную работу. Работа аварийно-диспетчерской службы: Круглосуточно операторы аварийно-диспетчерской службы готовы принять ваши звонки и выехать на место происшествия в случае утечки газа или других неисправностей. Быстрая и профессиональная работа аварийных бригад обеспечивает безопасность людей и минимизирует риски возникновения аварийных ситуаций. Оплата труда специалистов: Инженеры, техники, диспетчеры, ремонтники и другие специалисты газовой компании ежедневно работают над тем, чтобы вы могли получать газ в своих домах и предприятиях. Их квалифицированная работа гарантирует бесперебойную поставку газа и безопасность газовых сетей. Инвестирование в реконструкцию и модернизацию газовых сетей: Устаревшие газопроводы нуждаются в обновлении, чтобы соответствовать современным стандартам безопасности и эффективности. Облгазы инвестируют средства в реконструкцию и модернизацию газовых сетей, чтобы гарантировать их надежную и бесперебойную работу на долгие годы.

Важно отметить, что все эти расходы контролируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как отказаться от услуги газоснабжения

Житомирский филиал "Газсети" объясняет: "Если вы планируете отказаться от использования газа, вам необходимо обратиться в филиал "Газсети" с заявлением на физическое отсоединение от газораспределительных сетей, чтобы плата за распределение не начислялась. Однако заметьте, если вы захотите возобновить потребление, необходимо пройти процесс повторного подключения к сети".

Кто освобождается от уплаты за доставку газа во время военного положения

Во время военного положения, некоторые категории украинцев могут не платить за доставку газа.

1. Если повреждена распределительная инфраструктура:

Потребители, у которых в результате российской агрессии повреждена распределительная инфраструктура, что делает возможным круглосуточный доступ к газу. Облгазы освобождаются от обязательства обеспечивать бесперебойное газоснабжение в таких случаях.

2. Поврежденный объект газопотребления:

Потребители, в которых из-за военных действий поврежден объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения. Этот фактор делает невозможным использование потребителем услуг по распределению газа.

Важно отметить: тариф на распределение газа отличается в разных регионах Украины. Информацию об актуальных тарифах можно получить на сайте вашего облгаза.

Чтобы оформить освобождение от уплаты за доставку газа, необходимо обратиться в свой облгаз с соответствующим заявлением. Предоставить документы, подтверждающие повреждение распределительной инфраструктуры или объекта газопотребления.

Напомним, "Нафтогаз" предупредил украинцев о нововведениях в оплате за распределение газа.

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