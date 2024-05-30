'Новое слово в развитии логистики': россияне используют на фронте 'самоходные' ванны (видео)

Отсутствие адекватной бронированной техники и других военных транспортных средств заставило россиян прибегнуть к использованию почти любых транспортных средств на передовой.

В попытках решить проблемы с логистикой Министерство обороны Российской Федерации попыталось использовать незащищенные китайские "гольф-кары" и мотоциклы, но теперь они прибегли к использованию обычных бытовых ванн.

Сначала украинские военные подумали, что внутри мог кто-то прятаться, однако позже выяснилось, что россияне используют их в качестве своеобразного "пора" для доставки на позиции боеприпасов и продовольствия.

Как бы то ни было, но надежда захватчиков на то, что украинские операторы беспилотников не обратят внимание на "самоходную" ванную, оказалась тщетной.

"Ромео, твой выход. Ванну нужно заеб*шить!", — распорядился кто-то из украинских командиров, после чего на место отправили FPV-дрон, который и лишил россиян сообщения между позициями.

Ранее мы рассказывали, как россияне пытались прорваться на мотоциклах, однако ВСУ в упор расстреляли кафиров из пулеметов.

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