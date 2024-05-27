Пытались прорваться на мотоциклах: ВСУ в упор расстреляли оккупантов из пулеметов (видео)

Штурмовики армии рф безрезультатно пытаются использовать мотоциклы для атак украинских позиций. 27 мая в сети появилось видео, на котором зафиксирована одна из таких неудачных попыток, завершившаяся зрелищным уничтожением группы врага.

На кадрах, снятых российскими военными, видна очередная попытка "банзай-атаки" на укрепленные позиции украинских защитников, которая закончилась печальным результатом для оккупантов.

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Командование атакой велось через радиосвязь. Записи свидетельствуют, что командир вражеского воинского подразделения активно побуждал своих бойцов к действиям, указывая им на необходимость продвижения вперед с максимальной скоростью.

В одной из ситуаций, двое военных не смогли справиться с управлением мотоциклом, что привело к их падению на землю под осуждающие комментарии командира. Попытка другой группы на мотоциклах закончились аналогичным образом, когда они также упали через несколько десятков метров.

Тем временем первая группа попыталась снова набрать скорость вдоль лесополосы, но когда они приблизились к позициям украинских военных, они были расстреляны из пулеметов бойцами ВСУ. В конечном эпизоде видео видно, как мотоцикл упал в воронку и загорелся, а оккупанты перестали подавать признаки жизни.

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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