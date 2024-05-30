'Нове слово у розвитку логістики': росіяни використовують на фронті 'самохідні' ванни (відео)

Відсутність адекватної броньованої техніки та інших військових транспортних засобів змусила росіян вдатися до використання майже будь-яких наявних транспортних засобів на передовій.

У спробах вирішити проблеми з логістикою, Міністерство оборони Російської Федерації спробувало використовувати незахищені китайські "гольф-кари" та мотоцикли, але тепер вони вдалися до використання звичайних побутових ванн.

Спочатку українські військові подумали, що всередині міг хтось ховатися, проте пізніше з’ясувалося, що росіяни використовують їх як своєрідний "пором" для доставки на позиції боєприпасів і продовольства.

Як би там не було, але надія загарбників на те, що українські оператори безпілотників не звернуть увагу на "самохідну" ванну, виявилася марною.

"Ромео, твій вихід. Ванну треба заїб*шити!", — розпорядився хтось із українських командирів, після чого на місце відправили FPV-дрон, який і позбавив росіян сполучення між позиціями.

Раніше ми розповідали, як росіяни намагалися прорватися на мотоциклах, проте ЗСУ впритул розстріляли окупантів з кулеметів.

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