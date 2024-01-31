Знайомимося з ромом: найкращі сорти 'піратського' напою

Елітний алкоголь сьогодні доступний повсюдно. Хоча б невеликий асортимент міцних зарубіжних напоїв представлений навіть у невеликих магазинах категорії "біля дому". Але якщо віскі знайоме практично всім, і багато співвітчизників його хоч раз, але пробували, то з ромом справи йдуть не так добре. Можливо, через старі забобони (у масовій культурі він асоціюється з дешевим, але "забаристим" піратським алкоголем) або просто тому, що його на полицях магазинів менше, ніж того ж віскі всіх можливих різновидів.

Проте охочих спробувати ром сьогодні достатньо. Що ж можна їм порадити? Адже від першого враження багато в чому залежатиме, чи увійде напій до "спиртного раціону" споживачів.

Пропонуємо увазі найбільш популярні марки рому, з яких варто почати знайомство з напоєм родом із Куби.

Bacardi Carta Blanca

Основною сировиною для виготовлення рому є цукрова тростина, що рясно росте на острівних плантаціях карибського регіону з його унікальним кліматом. Бакарді — один із найвідоміших брендів, що славиться досконалістю процесів бродіння і дистиляції тростинного сусла. Витриманий у бочках з-під американського дуба впродовж півтора року, Carta Blanca вирізняється прозорим кольором (білий ром трапляється нечасто) і має легкий, ненав'язливий, але відчутний аромат карамелі, ванілі та тропічних фруктів. Це прекрасний напій для тих, хто вирішив уперше продегустувати ром.

Havana Club Anejo 3

Як видно з назви, це напій трирічної витримки. Він — один із найвідоміших представників справжнього кубинського рому.

Особливістю цього алкоголю вважається м'який солодкуватий смак, доповнений нотками шоколаду та ванілі. Цінителі можуть відчути також легкі відтінки груші, карамелі та димні тони.

Напій можна пити як у чистому вигляді, так і в складі коктейлів (найвідоміший на його основі — "Мохіто"). Алкоголь доступний для більшості покупців: ціна на ром у 0.5-літровій тарі становить близько 450 грн.

Captain Morgan Spiced Gold

Найвідоміший в Україні бренд із впізнаваною етикеткою, на якій зображено пірата, що спирається ногою на бочку з напоєм. Spiced Gold — менш міцний алкоголь у порівнянні з класичним Капітаном Морганом, але його смакові характеристики залишаються на належному рівні. У ньому відчувається ваніль, дубові відтінки, нотки шоколаду, спецій і сухофруктів.

Напої марки характеризуються приємним золотистим кольором. Captain Morgan часто використовують для приготування різноманітних тропічних коктейлів.

Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 23

Тим, хто хоче почати знайомство з ромом з елітного сорту, рекомендуємо звернути увагу на цю марку. У відомому й популярному онлайн-маркеті алкогольних штук MAUDAU 0.7-літрова пляшка напою 23-річної витримки коштує 2400 грн. Його смакові якості чудові, зі складним букетом, що містить різні ноти: від ванільної та абрикосової до тютюнової та дубової. Аромат — яскравий, колір — насичений, з відтінком темно-червоного дерева.