Заяви Трампа про Росію і Україну: вторгнення він порівняв з бійкою двох дітей

Дональд Трамп зробив кілька нових заяв про Росію та Україну протягом зустрічі з Фрідріхом Мерцом.

Російське вторгнення в Україну президент США порівняв з бійкою двох дітей. "Іноді бачиш, як двоє малих дітей б'ються, мов божевільні. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ти намагаєшся їх розʼєднати. Іноді краще дати їм трохи побитися, а потім розʼєднати. Я навів цю аналогію Путіну вчора … Це досить відома аналогія. Є двоє дітей, вони б'ються-б'ються-б'ються. Іноді ви дозволяєте їм трохи побитися. Ви бачите це в хокеї. Ви бачите це в спорті, судді дають їм пару секунд, перш ніж розтягнути".

Про погрози Путіна завдати нового удару по Україні: "Знаєте, його атакували. І атакували досить жорстко. Українці зайшли далеко вглиб Росії. Він сказав мені: "У нас немає іншого вибору, окрім як атакувати". Це, ймовірно, буде негарно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це припинити". Але знову ж таки, тут багато ненависті".

Про нові санкції щодо Росії: "Якщо ми не укладемо угоду, якщо ця війна не закінчиться... Коли я побачу цей момент, ми будемо дуже, дуже, дуже жорсткими. І це може стосуватись обох країн, якщо чесно".

Про санкційний законопроєкт Ліндсі Грема і Річарда Блументаля: "Я ще не дивився на нього, але вони будуть керуватися мною. Саме так це має бути. Це законопроєкт про санкції тощо. Я його дуже швидко вивчу у потрібний час. Я робитиму те, що схочу, але він цілком може бути нормальним. Побачу. Але вони чекають, поки я вирішу, що робити. Хоча, можливо, це буде дуже скоро. Це суворий законопроєкт, дуже суворий".