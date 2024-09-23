Захід наближається до прозріння: поштовх дало невдале випробовування Росією ядерної ракети

РЕЗОНАНСНИЙ ВИБУХ "САРМАТУ" ТА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

Російська міжконтинентальна балістична ракета (МБР) "Сармат" на випробуваннях рознесла на друзки унікальну випробувальну шахту на полігоні, що у Архангельській області. Причому, росіяни, як зазвичай, брешуть, що це був другий невдалий старт при одному успішному. Західні фахівці наполягають, що це вже четверті провальні випробування.

Пояснюю, що це було і які наслідки може мати. До речі, саме попередницю "Сармату" під індексом Р-36М (НАТІвська назва "Сатана") я разом з однокурсниками вивчав на воєнній кафедрі Дніпровського фізико-технічного факультету, а потім на зборах у ракетному училищі. Тому предмет аналізу знаю.

Так от, дніпровська ракета Р-36 з наступними модифікаціями (Р-36 орб, Р-36М, Р-36М2, Р-36 УТТХ) була основою ракетно-ядерного щита СРСР. Фантастична ракета! Достатньо сказати, що при масі 180 тон вона вперше у світі мала мінометний старт, що дозволяло залишати позицію за лічені секунди і, відповідно, уникати атаки супротивника.

МБР завантажувалася у підземну шахту у транспортно-пусковому контейнері, в якому знизу був пороховий заряд, а ракету захищало спеціальне днище, яке виконувало роль пижа у набої. Ракета з гуркотом та чорним димом — справжня сатана! — вилітала з шахти, днище відстрілювалося, і маршеві двигуни запускалися вже у повітрі. Там був просто неймовірний момент, коли багатотонна махіна на якусь мить зависала у просторі, а потім — шалене полум’я та рев могутніх двигунів, і ракета майже миттєво зникає у низькому хмарному небі Плесецька...

Повірте, цей витвір самовбивчого людського генію пробирає до мурах навіть коли просто згадуєш.

Ракета несла головні частини, що розділялися, маневрували, викидали хибні цілі і гарантовано проходили будь-яку тодішню ПРО. Саме тому путінська росія тримала цю дещо модернізовану ракету під назвою "Воєвода" на озброєнні. Але строк її, так би мовити, гарантії, вичерпався ще у минулому сторіччі. А у 2014 році розробники та виробники ракети — дніпровські КБ "Південне" та ВО "Південмаш" — припинили будь-яке обслуговування "Воєвод".

Тому у недоімперії були змушені створити власну ракету на заміну — оце і є "Сармат". Пускові шахти вирішили використовувати ті ж самі — бо будувати нові для сучасної росії надто складно і дорого. Відповідно, за основу взяли конструкцію "Сатани", тільки з російськими двигунами і дещо ущільненим компонуванням, що дозволило збільшити масу палива і відповідно дальність польоту. А ще для "Сармату" передбачили повернення так званого "орбітального варіанту", який заборонений Договором про скорочення стратегічних озброєнь. Ну, і навигадували дурниць про "гіперзвукові маневруючи бойові блоки "Авангард", які існують здебільшого у мультфільмах.

Фактично, "Сармат" — це піратська російська репліка фірмової дніпровської МБР. Тому в мене не викликало здивування, що перший випробувальний запуск у 2022 році пройшов вдало — все ж було відпрацьовано ще у радянські часи. Але потім — чотири невдачі! Остання — просто катастрофа, бо ракета вибухнула у середині пускової шахти.

Як колишній конструктор, просто не уявляю, що можна було так накосячити, щоб ракета не вийшла з шахти, коли її виштовхує страшенний тиск порохових газів! Ну хиба що МБР виготовили з такими відхиленнями від конструкторської документації, що її заклинило на направлючих у контейнері. Або порох використали якійсь контрафактний, який не забезпечив потрібного тиску.

Але факт на супутникових знімках: замість шахти — провалля діаметром 60 метрів, хоча будувалася вона з надміцного залізобетону, який витримує навіть ядерний удар на відстані 100 метрів. І нову шахту недоімперія навряд чи побудує, принаймні, у найближче десятиліття.

При цьому, сира і недоведена до ладу ракета "Сармат" у 2023 році офіційно (!) прийнята у росії на озброєнні і розпочато її серійне виробництво! Хоча ту ж Р-36 випробували 75 разів, і з 14 невдалих пусків 10 припали на початковий період випробувань.

Можна констатувати, що у недоімперії впевнено прямують до відмови від науково-технічного прогресу та матеріалізму взагалі. Причому, в них навіть не звичайний ідеалізм, коли колективна свідомість визначає буття, а якійсь турбоідеалізм, де буття має визначати хворі людожерські бажання одного конкретного кремлівського фюрерка.

На росії у Думі обговорюють відмову від еволюційної теорії Дарвіна. І там вже по факту відмовилися від теорії надійності, теорії міцності та інших фізичних законів, на яких базується конструювання та продукування складних технічних виробів, яким є МБР. До речі, екіпаж сумновідомого російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов" списано на берег, з них сформований штурмовий підрозділ, який відправлять на фронт на Донбасі. Бо недоімперія нездатна відремонтувати цей корабель.

Кожне невдале випробування російських ядерних ракет наближає західний світ до прозріння, що росія — це найбільший і найганебніший у світі симулякр. Що цивілізований світ фактично боїться не колишньої супердержави, а вивіски з написом з граматичними помилками "Ми такі ж потужні, як і СРСР".

Світ побоюється, що путінська росія використає ядерну зброю? Так, така вірогідність існує, але з урахуванням науково-технічної і соціальної деградації росії вона мінімальна. А от наявність зброї масового знищення та засобів її доставлення в руках навіжених деградантів має лякати значно більше, бо в них воно може вибухнути ненавмисно. Тому цю мавпу термоядерною гранатою треба колективно перемагати, примусово роззброювати і спільно розділяти на безпечні доля людства шматки. Це вам будь-якій дарвініст підтвердить.