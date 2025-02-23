Навіщо Захід і Росія нав’язують Україні вибори

Насправді за наполегливою вимогою виборів "тут і зараз" ховається одне неочевидне, але дуже важливе питання.

І РФ, і Штати досі відкидають право української нації на самостійне існування. Чому? Бо вважають, що якимись виборами можна у нас все радикально змінити.

Це зараз якісь "неправильні" правителі, а завтра будуть правильні, і, очолювані ними українці, самі як вівці підуть у московський "євразійський рай".Чому? Бо "України немає", її "вигадав Ленін" і т.д.

Для українців все сприймається не так. Вибори – засіб контролю та заміни влади. Звісно, непогано б – на когось кращого, якщо вже міняти. А не якийсь спосіб заміни національної ідентичності.

Україна пішла від Москви не тому, що "випадково когось обрали", а тому що це був єдиний варіант відповіді на спроби агресивного поглинання і асиміляції.

Українці у масі проти виборів під час війни, бо їм потрібні нормальні вибори, а не для галочки, аби потішити его ворогів.

Навʼязуючи вибори як "елемент врегулювання", американці просто нівелюють український суверенітет і опосередковано стають на позицію відкидання національної ідентичності українців, яка ніби-то може "хитатися" залежно від прізвища президента.

Ну тобто у США вибори – це демократична процедура формування влади, а от в Україні – засіб легалізації чиїхось зовнішніх договорняків. Відчуйте різницю.

Коротко кажучи – якийсь суцільний нацизм і неоколоніалізм. І уявлення про українців як про дикунів, котрі проголосують за будь-якого кандидата від "білого пана".

Ну не "виправите" ви українців. Можете намагатися знищити, можете намагатися асимілювати, але не "виправите".

Просто визнайте факт існування України і українців як базис для будь-яких подальших розмов.

І її існування – це не "електоральна примха", а очевидний факт.

А вибори, звісно, будуть, але коли будуть нормальні умови, і не для "галочки".