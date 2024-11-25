Навіщо ми живемо і що буде далі?

Практично кожен відчував страх майбутнього та співчуття про минуле.

Кожен стикався з ситуацНеформальна розмова на сон прийдешній.

- Навіщо ми живимо?

- Чому народилися у цей час, а не в інший?

- Чому зі мною відбувається те, що відбувається, і за що мені всі ці труднощі?

- А що буде далі?іями, людьми, які нагадували інші подібні ситуації та людей з минулого.

Ефект дежавю та багато інших незрозумілих історій)

Ділюсь тільки тим, що відкрив для себе і продовжую відкривати останні 9 років, як не дивлячись на скепсис лікарів тоді, живу)

І кожен може взяти собі те, що близько і резонує.

Або пропустивши, гортати стрічку далі)

Відразу обмовлюся, я віруючий агностик)

"За визначенням, агностик - це людина, яка не заперечує існування богів, але і не приймає бік будь-якої релігії або віри"

Але в моєму випадку я вірю в штучність створення нашого Світу та Творця, який його створив.

Де наш Світ - така собі своєрідна комп'ютерна симуляція (у нашій термінології), яку деякі називають Матрицею;)

Релігії ж сприймаю як вчення, дане людям, щоб вони гідно пройшли свій життєвий шлях. Т.зв. Manual для цього

Отже.

1. Мені не подобається фраза "у мене є душа", мені близька інша "я і є душа, у мене є тіло".

І я у цьому тілі проходжу свій життєвий шлях.

2. Моє тіло, в моїй картинці світу - "одноразовий біологічний скафандр для проходження душею кармічних квестів") таке ось сучасне визначення того, що в релігійних джерелах звучить як "тіло - судина душі".

2. Мета життя – розвиток душі через проходження "квестів" та вихід на "наступний рівень".

Що буде там знає тільки Творець)

Нагадаю, "Квест" - один із способів побудови сюжету у творах, подорож персонажів до певної мети через подолання труднощів

3. Наш Світ, в цій картинці - створена штучно Творцем система, як розрахована на багато користувачів комп'ютерна гра (говорячи сучасною мовою) або Матриця;)

Усі давні та святі писання говорили про штучність створення нашого світу (як ви пам'ятаєте, за 6 днів).

Наука цього підтверджує.

Як і не може спростувати, адже побудовано її на теоріях і мільйонах припущень з величезною кількістю темних плям. Чого вартий розділ "заборонена археологія" з тисячами артефактів, які ніхто не може пояснити:)

4. Більше того, об'єкти - учасники простої системи фізично не здатні ні зрозуміти, ні оцінити ні пояснити більш складну (як ви розумієте, наш світ - проста 3-мірна система, з якої не побачити, ні оцінити не зрозуміти більш складні 5- ти, 7-ми мірні і складніші системи). Немає навіть понятійного апарату для цього.

5. Що ж до Матриці, її якраз наука вже почала підтверджувати.

Почитайте про "ефект спостерігача" та квантові експерименти)

Особливо заслуговує на увагу минулорічна нобелівська премія за "квантову заплутаність", доказ того, що елементарні частинки, що знаходяться в різних кінцях всесвіту, пов'язані один з одним у режимі реального часу. І вплив на одну з них відгукується в іншій (швидкість світла, найвища швидкість нашого світу нервово палить осторонь)

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

Наука підтверджує факт, але не може пояснити його.

Як і не може пояснити як виникло життя на планеті, у всесвіті, що було до нас, що є під землею і на глибині океанів.

6. Підтвердженням системності та взаємопов'язаності всіх і всього можуть бути різні ситуації, пов'язані з езотеричними аспектами, щоправда, знову ж таки, що не підтверджуються наукою) астрологія, телепатія, ясновидіння, візуалізація, віщі сни, афірмації.

Та й ефект крила метелика ніхто не скасовував))

7. Якщо це все Матриця, то ній як у комп'ютерної грі кожен елемент (піксель) пов'язані з кожним іншим пікселем, тобто. ми всі пов'язані один з одним і з кожною частинкою цього всесвіту (згодний, мозку важко це зрозуміти)

І творячи добро комусь ми творимо добро для всієї нескінченної системи.

Якщо ж злимося чи робимо зло - то ми порушуємо гармонію світу і робимо погано відразу всім і всьому, а значить і собі

До речі, саме про це притча Старого Завіту про "Вдарили по правій щоці – підстав ліву".

Це не про слабкість, а про те, що відповідаючи злом на зло, ти тільки посилюєш зло.

Перемогти зло можна лише одним шляхом – творити добро, несподіваний нічого натомість.

Адже роблю добро комусь чи Мру, ти робиш добро собі, як частини цього світу!

8. І в продовження є ще воно важливе правило: "Давай Світові Більше ніж береш" і мало відомо продовження: "Даючи Світу більше, ніж береш, ти отримуєш більше, ніж даєш"… добро, як і зло, має великий мультиплікативний ефект для Світу. А ти і є частиною цього Світу!;)

9. Повернемося до життя.

Що б хто не говорив, доля людини не зумовлена, але зумовлені виклики, подолання яких і є шляхом розвитку душі. Знову-таки, як у розрахованих на багато користувачів іграх)

Це Квести.

Знову ж таки, як у комп'ютерній грі. І цих квестів три групи:

1) квести душі.

2) квести вашого роду, в кіторий прийшла Ваша душа.

3) квести соціуму, у якому ваша душа розвивається.

І всі ці квести тісно переплетені.

А з огляду на те, що населення планети близько 8 млрд осіб (що теж не факт)) то груп квестів із невизначеним сценарієм щонайменше 24 млрд.

Що підтверджує тезу про те, що ні доля людини, ні майбутнє не зумовлено.

Але важливо розуміти головне – Творець не надсилає нам випробування сильніше, ніж ми можемо пройти.

10. І якщо наше життя - набір квестів, проходячи які ми розвиваємо нашу душу, виникає питання, як їх правильно проходити?)

Тут відповіді теж є тільки у Творця) інакше не було б цікаво проходити.

Але є лайфхаки та підказки.

До перших підказок належать базові заповіді.

Виконуючи які, як мінімум, вже є шанс дійти рівня гри до кінця

https://ua.wikipedia.org/wiki/Десять_заповідей

Важливо пам'ятати, що вони були Творцем, але до нас дійшли написані і переказані людьми, що вносить свої корективи.

Крім цього, всю історію людства Світ відвідували "месії", пророки та вчителі, які несли знання та підказки.

Спробую суб'єктивно зібрати деякі з них:

1. Кохання

"Бог є любов", було сказано нам неодноразово.

Любіть. Не полюбивши себе не можна покохати інших.

Любіть і будьте коханими. Любіть не лише свою половинку, батьків, дітей.

Любіть людей, тварин, рослини, нашу Планету, весь наш світ, де кожен є його частинкою.

2. Прийняття себе.

Так ми недосконалі, але при цьому нам дали життя і ми гарні саме такі, якими ми є. Не прийнявши себе, як ми можемо прийняти Світ, частиною якого є й інших людей і любити?;)

3. Відносини до світу та до інших людей: "Ставися до інших так як хочеш, щоб відносилися до тебе".

Якщо ми всі частина одного цілого, то це більш ніж логічно

Ця фраза мені більш ніж близька, я чув її від мами з дитинства і вдячний їй за мудрість.

4. Пізнайте себе.

Не пізнавши і не зрозумівши себе, як ти можеш зрозуміти і пізнати Світ навколо тебе?)

5. Прагніть досягти внутрішнього спокою та гармонії. Привіт буддистським пророкам)

Як не можна на тремтячому фундаменті побудувати будинок, так і не можна, будучи внутрішньо неспокійним побудувати відносини, створити щось хороше.

7. Прощайте та не тримайте зла.

Тут усе очевидно. Злість, яку ви тримаєте у собі, вона насамперед руйнує саме Вас. І разом з Вами Світ, частиною якого ви є.

8. Творіть та творіть.

Не руйнуйте, а створюйте щось нове. І не тільки для себе, а для Світу, частиною якого є, а значить і для себе)

9. "Плодіть і розмножуйтеся"

До речі, створення нового життя це теж творення;)

І як без участі двох батьків душа потрапить до нашого Світу (Матриці)))?

10. Живіть у Достатку.

Все, що ми маємо в матеріальному світі, нам не належить. Знову алегорія із комп'ютерними іграми. Ви вийшли з гри та все залишилося там).

Навіщо нам у цьому житті тонни їжі на день, тисячі квадратних метрів у будинку, яхти, літаки?

Скільки ми модем зробити, якщо дані нам ресурси направимо на допомогу хворим, нужденним, дамо освіту талантам, висадимо мільйони дерев ... тут модно нескінченно продовжувати.

11. Беріть від життя те, що Вам потрібне для достатку (достатньо тут основне слово).

Що зверху рівня достатку – дано для допомоги іншим людям та Світу, частиною якого ми є.

Ви самі знаєте тисячі прикладів руйнування доль та втрати людей та їхніх душ, які стають заручниками своїх капіталів. Жива лише заради накопичення та охорони своїх золотих "динарів"

12. Приборкуйте свої пристрасті.

Якщо наше тіло – біологічний комп'ютеризований скафандр, то не всі його базові програми нам корисні.

В умовах виживання так, але не для досягнення гармонії зі Світом.

Про що мова:

- Ненажерливість

- Нагромадження всього і вся (що б що?)

- життя для тілесних втіх

- Штучні задоволення (алкоголь, наркотики)

- вигодовування свого его (привіт Instagram, tic toc…, бажання вписати своє ім'я в історію, зациклення на сеті та своїх інтересах… можете продовжити

13. Тут головне питання – хто головніший, для кого я живу?

Для задоволення мого тіла або для розвитку моєї душі?

І приборкання свого тіла, вважаю, є найскладнішим квестом)

Можна ще продовжувати, але так сказано достатньо)

Читайте, робіть висновки, пошрюйте!

Якщо резонує – ділитесь

Якщо незгодні - коментуйте, наводячи аргументи.