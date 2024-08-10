Японське Чудо: завдяки чому країна так піднялася

Це те саме місце в Нагасакі, куди впала атомна бомба.

Я там нещодавно був і розмовляв із японцями.

Дивіться, які вони ставлять пам'ятники! Не скорботні!.. А жилаві, геометрично енергійні.

Щоб громадянам була зрозуміла головна думка: все одно ми прорвемося, прямуючи вгору. Незважаючи ні на що!

Хто б у 1945 році міг уявити, що ця країна, розбомблена, принижена і безперспективна…, зробить Японське Чудо і стане світовим лідером у найпередовіших технологіях – електронній та автомобільній?

І досі впевнено тримається у лідерах, не маючи практично жодних ресурсів?

Як так сталося?

Дуже просто! Вони, розумні, не металися з боку в бік, а... сконцентрували всі свої сили, дух, гроші та американську підтримку, і вибрали ті пріоритетні галузі, які могли їх тоді пружинити, як на батуті.

Нам теж можна було б сконцентруватися на тих секторальних кластерах та наших Мегабрендах, які у нас найкраще виходять. І тоді ми могли б дати удесятерення нашого ВВП... Тим паче, що це не так складно.

Все одно ж економіку піднімати доведеться, тим більше тепер уже з низького старту, після всіх цих руйнувань. Чому б не подумати про це зараз.

Адже історія знає такі приклади, коли навіть мізерні шанси спрацьовували. А у нас шанси можуть бути далеко не мізерними.

І ще: ось би нам звести такий символ, щоб дух захоплювало від перспективи!(Ау, архітектори!).

Монументи мають особливе символічне призначення: надихати людей і показувати їм шлях вперед і вгору