Вибори у США та зміна самоназви в РФ

Є три очевидні способи припинити агресію РФ - її військовий розгром, її повна економічна ізоляція або прихід до Овального кабінету президента від Республіканської партії, який кардинально змінить стратегію США. Його прізвище особливого значення немає.

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Крупное военное поражение войск РФ в Украине до дня голосования в США 5 ноября или до инаугурации 20 января малореально. Кремлёвцам надо сделать нечто выходящее за все "красные линии", чтобы Байден и Харрис решились на такое. Например, напасть на Эстонию или сбить самолёт США. Тогда для них действительно всё пропало. Самолёт, им может и простят, если будут долго извиняться, но Эстонию или Сувалкский коридор – нет.

Новый блицкриг в сторону Харькова, Сум или Чернигова, идея которого витает около кремля, содержит военные риски и технические сложности. Но главное – Демпартия будет вынуждена на это внятно среагировать, чтобы не потерять лицо во время выборов, а оно сейчас у неё женское и плохо подходит для военного времени.

Можно много и справедливо критиковать правительство Байдена за его стратегию в российско-украинской войне, но взглянем на хронологию последней недели августа. В ночь на понедельник 26 августа начало крупнейшей ракетно-дроновой атаки рашистов на энергосистему Украины, длившейся четыре дня. В ночь на воскресенье 1 сентября атака дронов Украины по объектам в РФ, не имевшая столь больших масштабов. Военное министерство РФ сообщило, что сбило 158 дронов над 15 областями и Москвой. Если раньше ЗСУ ставили рекорды дальности полётов дронов, то теперь рекорд по площади. Московиты утверждают: август – плохой для них месяц. Это они сентябрь ещё не анализировали.

В промежутке между 26 августа и 1 сентября заседание комиссии Украина – НАТО, серия успешных атак дронов на нефтебазы и НПЗ в РФ, особенно в Ростовской области, и приезд Умерова 30 августа в США, чтобы вручить Остину список первоочередных целей в РФ и взять у него благословение. Визит максимально публичный, чтобы в Кремле поняли – не надо давить на Харрис и проверять, на что может решиться партия Байдена, склонная всех уговаривать, если её вывести из себя. Её терпение можно испытывать годами, но не за два месяца до дня выборов. Тогда даже пацифисты в ней пошьют себе военную форму для митингов.

Аналитики явно просчитались в своих советах кремлёвцам, что их военные успехи в Украине сделают Байдена сговорчивей во время выборов, и тем более Харрис, если она войдёт хозяйкой в Овальный кабинет. Просчёт имеет много причин. Пусть разбираются сами, отметим лишь то, что сложно не отметить.

У партии Байдена за четыре года каскад внешнеполитических неудач. Плановый уход из Афганистана превратился в позорище. Вторжение в Украину 24 февраля сломало в основании стратегию, сформированную Обамой и Байденом с 2014 г., и которой в 2017-2020 гг. следовал по инерции Трамп.

Правильность стратегии Байдена в отношении хунты Нигера, совершившей в 2023 г. пророссийский военный переворот, тоже не выглядит убедительно. Разумеется, если в Демпартии не переняли китайскую манеру планировать на сто лет вперёд и ждут, что через сто леи справедливость и демократия в Нигере обязательно восторжествуют.

Но есть проблема – мышление столетиями – это китайский миф, призванный доказать всем: ханьцы самый древний народ на планете. Даже древнее армян. Это калька с идеи о богоизбранности еврейского народа. Поскольку китайцы две тысячи лет как атеисты, то для её обоснования они привлекли древность, а не бога.

Остаётся лишь ответить на вопрос, предусматривало ли их планирование на столетия завоевание Китая монголами, маньчжурами в 1644-1683 гг. и японцами, которых изгнали США. США могли бы просто продолжать снабжать Китай оружием и наблюдать, как он ещё лет десять воевал бы с Японией. Но ни одно правительство КНР никогда не выражало благодарность США за изгнание имперской армии Японии. Исключение – правительство Гоминдана, война с которым коммунистов, вероятно, была запланирована ещё во времена империй Цинь, Юань или Мин. Китайцы, как и многие, любят культивировать мифы о себе.

Уговор администрации Байдена с Мадуро о частичном снятии санкций и тихом уходе после проигранных выборов тоже забуксовал. Мадуро уходить не хочет, отключает свет всей Венесуэле, и говорит, это делают оппозиция и Байден. Российская шутка об Обаме, который гадит в подъездах домов в РФ, стала официальным нарративом чавистов. В итоге часть оппозиции в Венесуэле призывает всех к интервенции, хоть к социалистической, хоть капиталистической, хоть инопланетной. Голосование прошло 28 июля, время идёт, а Мадуро не уходит.

Через месяц будет год как армия Израиля, первая на Ближнем Востоке, воюет с Хамас и перестреливается с Хезболлой и хуситами. Единственное достижение Демпартии США – Иран напрямую не вступил в эту войну. Но нужны два уточнения. От Ирана до Израиля слишком далеко. Второе, для теократического режима Ирана уничтожение Израиля – это как построение коммунизма в СССР или встреча с Господом для христиан. Стремиться к этому надо, но церковь осуждает самоубийц и запрещает хоронить их на одном кладбище с правильными христианами.

Всё это и не только это, перейдёт к Харрис по наследству, возможно, кроме Мадуро в Венесуэле. Лукашенко, стягивающий войска в Гомельскую область, ей тоже по наследству достанется. Если кремлёвцы до 5 ноября подбросят ещё и попытку локального блицкрига в Украине, шансы Харрис войти в Овальный кабинет резко упадут. Республиканцы в миг изжарят её на быстром огне эмоций. Вспомнят всё, включая Нигер, и ещё ткнут в границу с Мексикой и в экономику, в которой всегда есть к чему придраться. Результатом станет республиканец в Овальном кабинете, который пересмотрит позицию США по агрессии РФ против Украины в сторону более активного противодействия, а заодно и договорённости Кремля с Демпартией, восходящие к 2020 г. – прошлому году выборов.

Об этих переговорах тогда несколько раз говорил рупор кремля – профессор Соловей. Он сопровождал это системным внедрением нарратива – здоровье "путина" крайне плохо и транзит власти близок. Смысл переговоров – широкий ребрендинг в кремле вплоть до учреждения нового государства вместо РФ взамен на возможность красиво проиграть и относительно быстро избавиться от санкций.

Ничего необычного в ребрендинге Московии нет. Ельцин в 1991 г. сделал капитальный ребрендинг РСФСР – выбросил из её названия три буквы и распустил КПСС. Ленин в 1917 г. тоже устроил ребрендинг империи. В 1721 г. ребрендинг Московскому царству сделал Пётр I – переименовал в Российскую империю и объявил о её европейском выборе. После выхода Московии в 1480 г. из состава Золотой Орды был ребрендинг князя Иван III, который стал называть себя в переписке царём и ввёл новый герб – двухглавого орла. Этот процесс растянулся во времени и лишь Иван IV Грозный в 1547 г. официально стал царём.

Можно упомянуть ещё огарёвский процесс Горбачёва как попытку ребрендинга СССР и переименование Дмитрием Донским после 1363 г. своего государства Великое княжество Владимирское в Великое княжество Московское. Предшественники Дмитрия Донского, и он сам, обряд вступления в должность (посажение на стол) проходили в сакральном граде Владимире, а не в Москве. Первая достоверная церемония инаугурации в Москве прошла только в 1432 г. Посадили на стол того самого Ивана III, который хотел называться царём.

Ничего сакрального у них – сначала переименовали Владимирское государство в Московию, затем в Расею, и даже путин исправить это не смог. Так до сих пор и маются.

На фоне этих ребрендингов утверждения профессора Соловья о переучреждении РФ как государства не выглядят чем-то необычным. Более того, у кремлёвцев есть веские внутренние и внешние причины для такого ребрендинга. Это их намерение Соловей и озвучивает не первый год, приучая слушателей, что такое не только возможно, но и необходимо.

Внутренние причины, по которым кремлёвцам нужно отмежеваться от путинского режима, близки к тем, по которым Хрущёв отмежевался от Сталина, большевики от наследия самодержавия, а Пётр І от бород и статуса патриархии для РПЦ, купленного Борисом Годуновым. Внешние причины тоже очевидны. РФ убила столько людей в Украине и нанесла такой вред, что россиянам как немцам придётся сто лет каяться и платить, что очень возмущало разговорчивого диверсанта гиркина. Смена лиц в кремле от этого не избавляет. Зато смена названия позволяет частично избежать, в том числе и прямых репараций Украине и трансформировать их в иной формат. Это также способ достаточно быстро избавиться и от большей части санкций. Схема очевидна: на Украину напала РФ, а мы уже не РФ, мы теперь ПРБ – Прекрасная расея будущего или нечто иное. Поэтому к РФ и путинизму с рашизмом имеет самое отдалённое отношение.

Обособление от РФ при ребрендинге Чечни и ещё каких-то субъектов тоже имеет для кремлёвцев определённый смысл. В частности, увеличение числа мест в ООН. Кадыров в ООН всё равно будет голосовать по подсказкам из кремля.

Ребрендинг – это способ уйти, чтобы остаться, и что-то выиграть, проиграв. Это также способ избежать военного поражения в прямом столкновении с НАТО. Кремль переговоры о таком варианте вёл с Демпартией в 2020 г., но переизбрание Трампа подвешивало всё в воздухе. В результате Трампа слили, в интересах общего дела, по согласию руководства обеих партий. Если сейчас выборы выиграет республиканец, то это гарантия глубокой ревизии соглашения о ребрендинге. В случае обиженного Трампа – очень глубокой.

Но кремлёвцы и без Трампа периодически ставят на грань реальности соглашение о ребрендинге, делая попытки круто изменить ситуацию. Вторжение в Украину 24 февраля и попытка заморозить Европу зимой 2022-2023 гг. были их самыми крутыми попытками.

В итоге кремлёвцы создали себе ситуацию, из которой они уже не могут выйти, просто похоронив "путина" и объявив о транзите в стиле перезагрузки Обамы. Этот шанс у них был ещё весной во время выборов "путина", но они почему-то передумали, притом, что начинали игру с Надеждиным с Даванковым. Поэтому остаётся только переучреждение РФ, как это называет профессор Соловей.

Парадокс ситуации – кремлёвцы боятся президента-республиканца, но продолжают испытывать терпение Демпартии, оказывая на неё давление и одновременно делая ей подарки под выборы.

Подарки – обмен арестованными с США 1 августа и сдержанная реакция на вхождение ЗСУ 6 августа в Суджу должны демонстрировать готовность кремля к сотрудничеству и ребрендингу. Давление – типа кибератаки 19 июля на аэропорты в США и других странах, от которой те отходили три дня, и масштабной бомбардировки Украины 26 и 27 августа, должно помочь им выторговать лучшие условия за ребрендинг. При этом, они надеются на какую-то фантастику, типа объявления Китаем войны Филиппинам или США, которая всё изменит. Не просто надеются, но кое-что делают.

По сути, кремлёвцы сейчас пытаются нащупать баланс между подарками и давлением. Причём так, чтобы случайно не сорваться в пропасть. Белый дом назвал кибератаку 19 июля масштабным компьютерным сбоем, а Трамп не стал пересказывать сюжет фильма "Не смотрите вверх". Но это не означает, что республиканцы и дальше будут вести себя так. Если кремлёвцы не найдут правильный баланс, то могут получить Трампа или Вэнса в Овальном кабинете. Похоже, правы аналитики, утверждающие, что к началу октября РФ прекратить наступление на Донетчине, чтобы не разрушать кампанию Харрис.

При этом, у РФ ничуть не меньше внешнеполитических провалов, чем у правительства Байдена. Армения с 1 сентября приостановила членство в ОДКБ, Сербия последовательно выходит из-под влияния РФ, а Хамас пристрелил агента ФСБ Александра Лобанова вместе с пятью заложниками-израильтянами, чтобы надавить не только на Иерусалим, но и на Москву. Никогда ещё палестинцы не позволяли себе такого в отношениях со старшим северным братом.

Если кремлёвцы до 5 ноября не превратят своей наглостью Байдена в Трампа и не случится ничего экстраординарного, то в ноябре начнутся переговоры об условиях ребрендинга, слухи о которых ходят с июня. Кремлёвцы могут сохранить морду лица и не сильно проиграть, только если пойдут на какой-то вариант ребрендинга ближе к 2025 г. До 20 января им придётся определиться – идти или не идти, и информировать Белый дом о дате и формате его начала, если решатся идти. Очевидно, новой администрации Белого дома понадобиться до конца 2024 года вежливо подтолкнуть их к правильному выбору.