Вибори та протести у Венесуелі: що відбувається насправді у країні

Венесуела.

Знову вибори, знову протести, але є свої "але".

Отже. У Венесуелі відбулися вибори президента. Нагадаю, що проведення цієї електоральної кампанії з допуском опозиції було умовою компромісу США з Ніколасом Мадурою.

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До того, революция под руководством признанного и.о. президента Хуана Гуайдо фактически завершилась пшиком. Вначале в Национальной Асамблеи Венесуэлы сменился руководитель и пост спикера занял Луис Парра, кстати, тоже представитель античавесовских сил. Для справедливости стоит заметить, что по процедуре голосования были вопросы. Тем не менее, уже в конце 2020 в части государств ЕС открыто стали говорить а можно ли называть Гуайдо "президентом".

После этого были местные выборы 2021 на которых оппозиция, набиравшая до этого более 45% голосов и контролировавшая до этого пять штатов на уровне губернаторов и парламентов (и имевшая фракцию более 40% в 9) скатилась до трёх (ещё два - независимые) и по мерам упала с 59 до 37 позиций.

Но Гуайдо жил своей жизнью "президента", ездил по европейских и американских столицах, говорил о демократии. Завершилась сия эпопея тем, что 30 декабря 2022 года "законодательное собрание" (протопарламент созданный Гуайдо) 72 голосами из 104-х отправляет "президента" на покой. Тот не согласился.

Тем временем, кейс Венесуэлы остаётся не решённым. А в Европе идёт российско-украинская война. И для замены части российской нефти есть идея использовать венесуэльскую. Если, конечно, Мадуро пойдёт на компромиссы.

В Боготе (Колумбия) созывается конференция, которая организовывается под эгидой группы Лима (группа Американских государств, созданная для разрешения венесуэльского кризиса - основные инициаторы и исполнители политики изоляции режима Мадуро). На конференцию пытается поехать Гуайдо. Но его задерживают колумбийские власти и депортируют в США. Показательно, что американские наблюдатели на конференции не имеют ничего против )

Далее на протяжении нескольких месяцев вырабатывается компромисс - Мадуро допускает оппозиционных кандидатов на выборы в обмен на постепенное смягчение санкций.

В процессе подготовки электоральной кампании и выдвижения кандидатов были последовательно дисквалифицированы (не допущены к выборам) кандидаты от всех крупных демократических партиях сохранивших представительство в Национальной Ассамблее. Остался 74-х летний (!) Эдмундо Гонсалес, выдвинутый созданным в 2021 году (под руководством Гуайдо) альянсом "Единая платформа".

Далее, собственно, голосование. Где власти объявили, что Мадуро набрал 51%. Часть екзит полов даёт результаты его проигрыша - говоря, что показатели Гонсалеса около 60%.

Начинаются протесты. И вот на этом этапе есть свои "но".

1. Режим ослабления санкций против Венесуэлы выгоднен для ряда европейских и американских компаний. Он выгоден и политически.

2. Сохранение изоляции Венесуэлы ведёт к усилению позици КНР в данной стране. А это, на минуту, Южная Америка которую ранее называли "задний двор США".

3. Возврат к изоляции равносилен второму (после проброса Гуайдо) признанию неэффективности политики на венесуэльском направлении. В первую очередь, со стороны США.

С другой строны протесты достаточно массовые. Экономический кризис, санкции, изоляция порядком поднадоели населению. Мадуро не предлагает механизмов трансформации страны, говоря о наследии велик... , ой, не ВОВ, а Боливарианской революции и о "тракторе и водк..", снова ой, о эффективном укладе Боливарианской республики. К тому же успешно эксплуатирует тезис защитника интересов (и тут стоит вспомнить пограничные конфликты за суверенитет над территорией Гуаяны-Эсекибы.

Но оппозиция как таковая тоже находится в кризисе, в первую очередь, организационном. Внешние игроки не предлагиют той помощи, которая была раньше.

И вот тут подходим к финалу, либо классике "рельполитик".

В случае если Мадуро подавит протесты без человеческих жертв и появления большого числа политзаключённых, он будет править дальше уже не как узурпатор а как президент Венесуэлы.

Если же окружение Мадуро потеряет контроль над процессами в стране, то возможны очередные "переговоры о кризисе" и почётный компромисс для старых элит.

Победа протестов? Она тоже возможна, но при условии когда Мадуро пойдёт путём репрессий (массовых) и при этом не удержит ситуацию. А оппозиция продемонстрирует способность к самоорганизации и договороспособности. Тогда народ Венесуэлы поздравят с победой демократии.

На данный момент многое в руках Мадуро. И тот понимает, что внешние факторы работают на него. По крайней мере, ближайшие месяцы.