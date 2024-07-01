ВВП України має бути 642 млрд доларів, щоби жити на рівні Польщі
Показники для розрахунків:
Населення України — 30 млн. Приблизно і на жаль.
(один працюючий на одного пенсіонера, памʼятаємо про це)
ВВП на людину в Польщі в 2023 році — 21 400 доларів.
ВВП України в 2023 році — 163 млрд.
Або так:
Україні необхідно досягти середньорічних темпів зростання ВВП приблизно на 15,5%, щоб через 10 років досягти нинішнього рівня ВВП Польщі у 697 мільярдів доларів.
Для досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні 15,5% Україна потребуватиме приблизно $68,46 млрд прямих іноземних інвестицій на рік. Припускаючи, що ICOR дорівнює 4, а внутрішня норма заощаджень - 20%.
Не кредитів, макродопомоги та донатів.
А саме прямих іноземних інвестицій.
Це — близько 700 млрд за 10 років.
У 2021 році в Україну надійшло близько $7,95 млрд прямих іноземних інвестицій.
В 8,6 разів менше (за рік), ніж потрібно для зростання.
А тепер питання:
Які сектори економіки в Україні здатні "переварити" 700 млрд доларів інвестицій за 10 років?
Які ринки збуту?
(експорт з доданою вартістю)
Це дуууууже приблизні розрахунки, щоби зрозуміти фреймворк, і повернути до реальності.