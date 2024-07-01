ВВП Украины должно быть 642 млрд долларов, чтобы жить на уровне Польши

Показатели для расчетов:

Население Украины – 30 млн. Приблизительно и к сожалению.

(один работающий на одного пенсионера, помним об этом)

ВВП на человека в Польше в 2023 году - 21 400 долларов.

ВВП Украины в 2023 году - 163 млрд.

Далее текст на языке оригинала

Або так:

Україні необхідно досягти середньорічних темпів зростання ВВП приблизно на 15,5%, щоб через 10 років досягти нинішнього рівня ВВП Польщі у 697 мільярдів доларів.

Для досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні 15,5% Україна потребуватиме приблизно $68,46 млрд прямих іноземних інвестицій на рік. Припускаючи, що ICOR дорівнює 4, а внутрішня норма заощаджень - 20%.

Не кредитів, макродопомоги та донатів.

А саме прямих іноземних інвестицій.

Це — близько 700 млрд за 10 років.

У 2021 році в Україну надійшло близько $7,95 млрд прямих іноземних інвестицій.

В 8,6 разів менше (за рік), ніж потрібно для зростання.

А тепер питання:

Які сектори економіки в Україні здатні "переварити" 700 млрд доларів інвестицій за 10 років?

Які ринки збуту?

(експорт з доданою вартістю)

Це дуууууже приблизні розрахунки, щоби зрозуміти фреймворк, і повернути до реальності.