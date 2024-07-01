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ВВП Украины должно быть 642 млрд долларов, чтобы жить на уровне Польши

Сергей ДидковскийСергей Дидковский

ВВП Украины должно быть 642 млрд долларов, чтобы жить на уровне Польши
ВВП Украины должно быть 642 млрд долларов, чтобы жить на уровне Польши

Показатели для расчетов:

Население Украины – 30 млн. Приблизительно и к сожалению.

(один работающий на одного пенсионера, помним об этом)

ВВП на человека в Польше в 2023 году - 21 400 долларов.

ВВП Украины в 2023 году - 163 млрд.

Далее текст на языке оригинала

Або так:

Україні необхідно досягти середньорічних темпів зростання ВВП приблизно на 15,5%, щоб через 10 років досягти нинішнього рівня ВВП Польщі у 697 мільярдів доларів.

Для досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні 15,5% Україна потребуватиме приблизно $68,46 млрд прямих іноземних інвестицій на рік. Припускаючи, що ICOR дорівнює 4, а внутрішня норма заощаджень - 20%.

Не кредитів, макродопомоги та донатів.

А саме прямих іноземних інвестицій.

Це — близько 700 млрд за 10 років.

У 2021 році в Україну надійшло близько $7,95 млрд прямих іноземних інвестицій.

В 8,6 разів менше (за рік), ніж потрібно для зростання.

А тепер питання:

Які сектори економіки в Україні здатні "переварити" 700 млрд доларів інвестицій за 10 років?

Які ринки збуту?

(експорт з доданою вартістю)

Це дуууууже приблизні розрахунки, щоби зрозуміти фреймворк, і повернути до реальності.

Источник:facebook.com

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