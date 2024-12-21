ЗСУ відповіли на ''високотехнологічну дуель'', оголошену Путіним

19 грудня Путін на своїй прес-конференції заяив, що збираються влаштувати "вискотехнологічну дуель". За кілька годин по Києву полетіли російські балістичні ракети, більшість яких було збито українською ППО, росіянам вдалось пошкодити кілька цивільних та комерційних будинків.

У відповідь на черговий терористичний акт Росії, Збройні сили України завдали удар 10 ракетами було завдано по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти у місті Рильськ Курської області.

155-та бригада морської піхоти ЗС РФ відома масовими злочинами - вбивством мирних мешканців на Київщині, мародерством, вбивством полонених. А напередодні, саме прапор 155-ї бригади розгорнули на Путіним під час прес-конференції.

Командири бригади, очевидно, дуже раділи, що їм вдалось так гучно пропіарити себе. Але радіти російським військовим злочинцям довелось недовго.

Внаслідок ураження штабу 155-ї бригади ворогу завдано значних втрат, пункт управління знищено.

Ось так насправді виглядає "високотехнологічна дуель" ЗСУ та російських терористів.