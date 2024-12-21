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ВСУ ответили на "высокотехнологичную дуэль", объявленную Путиным

Юрий БутусовЮрий Бутусов

ВСУ ответили на 'высокотехнологичную дуэль', объявленную Путиным
ВСУ ответили на ''высокотехнологичную дуэль'', объявленную Путиным

19 декабря Путин на своей пресс-конференции заявил, что собираются устроить "высокотехнологичную дуэль". Через несколько часов по Киеву полетели российские баллистические ракеты, большинство которых были сбиты украинским ПВО, россиянам удалось повредить несколько гражданских и коммерческих домов.

В ответ на очередной террористический акт России, Вооруженные силы Украины нанесли удар 10 ракетам, которые были нанесены по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск Курской области.

155-я бригада морской пехоты ВС РФ известна массовыми преступлениями - убийством мирных жителей Киевской области, мародерством, убийством пленных. А накануне именно флаг 155-й бригады развернули на Путиным во время пресс-конференции.

Командиры бригады, очевидно, очень радовались тому, что им удалось так громко пропиарить себя. Но радоваться российским военным преступникам пришлось недолго.

В результате поражения штаба 155-й бригады врагу нанесен значительный урон, пункт управления уничтожен.

Вот так действительно выглядит "высокотехнологичная дуэль" ВСУ и российских террористов.

Источник:facebook.com

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