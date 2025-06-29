Чи можливі несподіванки від ЗСУ на території Росії або Білорусі

Несподіванки від ЗСУ на території Росії або Білорусі цілком можливі. Ми ніколи не відмовляємося від проведення таких дій на території супротивника, тому що для нас це корисно і важливо, незважаючи на критику Курської операції. Навколо Курської операції утворився і зберігався майже півроку такий собі інформаційний вакуум, коли ніхто не пояснював, чому ці дії критикуються, чому це погано, щоправда, ніхто також не пояснював, чому це добре для нас. Хоча було очевидно, що наші дії на Курщині не були частиною ефемерного плану обміняти Курську область на певні українські території.

Насправді Курська операція відтермінувала вторгнення в Сумську область. Тобто в нас була можливість обмеженим контингентом, причому дуже обмеженим і набагато меншим, ніж у російських окупантів, провести операцію, яка відтермінувала розгортання бойових дій на Сумщині.

До того ж ми створили зону сковування на території Російської Федерації площею 1300 кв км. Росіяни були змушені приділяти увагу цій зоні, витрачаючи ресурс на власній території, а відтак і закликаючи північних корейців, щоб вони допомогли розібратися з цим. Це був перший дзвіночок про те, що Росія не може впоратися власним людським ресурсом.

На той момент, коли почалася Курська операція, загальна чисельність російського угруповання, задіяного у війні проти України, становила майже 680 тисяч особового складу. Але цього виявилося недостатньо, щоб протидіяти українським військам у Курській області.

Тому будь-які подібні до Курської операції, які матимуть схожий ефект, будуть корисні для нас. Причому йдеться про операції не тільки на території РФ.

Поки що Білорусь не дає нам приводів для початку такої операції на її території. Якщо з білоруської території буде реалізовано якусь загрозу, у нас будуть підстави розпочати операцію там. Поки що таких підстав немає.

Така сама ситуація і з Придністров'ям у Молдові. Звідти є загроза для нас, і ми були б тільки за те, щоб зачистити Придністров'я, але має з'явитися причина, привід задіяти наші війська, а також потрібен відповідний запит від Кишинева.

Тож для початку операції на білоруській території потрібен привід. Зараз не 2022 рік. Хіба що Лукашенко щось викине. А він цього не зробить, бо діє виважено, навіть намагається налагодити стосунки зі Сполученими Штатами і вибити собі певні преференції, демонструє відкритість і лояльність до адміністрації 47-го президента США. Хоча було б дуже цікаво, якби під час візиту Кіта Келлога до Мінська Україна розпочала операцію на території Білорусі, дійшла би до Мінська і привезла би Келлога до доньки в Київ. Це був би номер.

Так що я вважаю такі операції на території Росії або Білорусі цілком можливими.

Олександр Коваленко, спеціально для Главреда