Возможны ли неожиданности от ВСУ на территории России или Беларуси

Неожиданности от ВСУ на территории России или Белоруссии вполне возможны. Мы никогда не отказываемся от проведения таких действий на территории противника, потому что для нас это полезно и важно, несмотря на критику Курской операции. Вокруг Курской операции образовался и сохранялся почти полгода некий информационный вакуум, когда никто не объяснял, почему эти действия критикуются, почему это плохо, правда, никто также не объяснял, почему это хорошо для нас. Хотя было очевидно, что наши действия в Курщине не были частью эфемерного плана обменять Курскую область на определенные украинские территории.

На самом деле, Курская операция отсрочила вторжение в Сумскую область. То есть у нас была возможность ограниченным контингентом, причем очень ограниченным и гораздо меньшим, чем у российских оккупантов, провести операцию, отсрочившую развертывание боевых действий на Сумщине.

К тому же мы создали зону сковывания на территории Российской Федерации площадью 1300 кв. Россияне были вынуждены уделять внимание этой зоне, тратя ресурс на собственной территории, а затем и призывая северных корейцев, чтобы они помогли разобраться с этим. Это был первый колокольчик о том, что Россия не может справиться своим человеческим ресурсом.

К тому моменту, когда началась Курская операция, общая численность российской группировки, задействованной в войне против Украины, составляла почти 680 тысяч личного состава. Но этого оказалось недостаточно, чтобы противодействовать украинским войскам в Курской области.

Поэтому любые подобные Курской операции, которые будут иметь схожий эффект, будут полезны для нас. Причем речь идет об операциях не только на территории РФ.

Пока что Беларусь не дает нам поводов для начала такой операции на ее территории. Если с белорусской территории будет реализована какая-то угроза, у нас будут основания начать операцию там. Пока таких оснований нет.

Такая же ситуация и с Приднестровьем в Молдове. Оттуда есть угроза для нас, и мы были только за то, чтобы зачистить Приднестровье, но должна появиться причина, повод задействовать наши войска, а также нужен соответствующий запрос от Кишинева.

Для начала операции на белорусской территории нужен повод. Сейчас не 2022 год. Разве что Лукашенко что-нибудь выбросит. А он этого не сделает, потому что действует взвешенно, пытается даже наладить отношения с Соединенными Штатами и выбить себе определенные преференции, демонстрирует открытость и лояльность к администрации 47-го президента США. Хотя было бы очень интересно, если бы во время визита Кита Келлога в Минск Украина начала операцию на территории Беларуси, дошла бы до Минска и привезла бы Келлога к дочери в Киев. Это был бы номер.

Так что я считаю такие операции на территории России или Белоруссии вполне возможными.

Александр Коваленко, специально для Главреда