Чи можливий переворот у Росії у 2026 році?

Головний підсумок 2025 року у тому, що банді Путіна-Трампа не вдалося поставити Україну на коліна. Путін не зміг знищити її дипломатичним шляхом за допомогою Трампа, і тепер знову намагається вирішити це завдання на полі бою.

Російський диктатор відмовився від ідеї заморозки війни за нинішньою лінією фронту і зробив ставку на військовий наступ. Він намагається "продати" обіцянку швидкої перемоги як своїм партнерам у світі, зокрема Трампу, так і російській еліті. Вже найближчими місяцями всім їм стане зрозуміло, що примара перемоги знову втекла від Путіна. Тоді у російського диктатора розпочнуться серйозні неприємності.

Про критичну економічну та бюджетну ситуацію в Росії, різке падіння нафтогазових доходів останнім часом не пише лише лінивий. Однак і внутрішньополітична ситуація наступного року буде також досить небезпечною для Путіна. Російська верхівка мріяла про якогось "договірника" з Трампом, який дозволив би вискочити з невдалої війни на вигідних для Росії умовах. І Трамп запропонував у році, що минає, такий варіант закінчення війни. Але Путін вимагає всього й одразу, фактично наполягав на тому, щоб Трамп просто змусив Україну до капітуляції. Виявилось, що американський президент просто нездатний це зробити. В результаті чаю російської верхівкою заморозки війни не вийшло. І винен у цьому Путін, який вважає себе великим полководцем, остаточно збожеволів на грі у "війнушку" і просто не може зупинитися.

Невдоволення їм у власному оточенні тільки наростатиме. Я не виключаю, що вже наступного року є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. Російська правляча еліта має вже й кандидата в наступники Путіна. Це Дмитро Козак. Він пов'язаний як з пітерською частиною, з якої вийшов, так і з московською частиною верхівки (друг і партнер Собяніна та Євтушенкова). Наприкінці року йому активно створювали та вкидали у ЗМІ імідж противника війни та реформатора. Це випадковістю не може бути. Очевидно, вже зараз його готують до того, щоб він вів переговори із Заходом про зняття санкцій та відновлення відносин як представник "нової антивоєнної, що реформується" Росії (російської політеміграції — терміново закотити губу).

Цей сценарій видається вам нереальним? Не сперечатися. Однак альтернативою йому може бути лише велика європейська війна між Росією та провідними європейськими країнами вже найближчими роками.