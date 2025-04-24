Запитання про Україну на зустрічі Трампа і премʼєра Норвегії: основне

Журналіст: Пане президенте, нині вранці ви написали "Владіміре, стоп!" Наскільки ви роздратовані Владіміром Путіним?

Трамп: Я був незадоволений минулим вечором. Ми в розпалі розмов про мир, були випущені ракети, і я не був задоволений. Це те, що я мав на увазі.

Ж: Чи розглянете ви додаткові санкції щодо Росії? Що ви зробите, якщо Путін не захоче говорити?

Трамп: Я б відповів на це питання через тиждень. Я хочу поглянути, чи буде в нас угода. Зараз немає причин відповідати - але я не буду радий. Скажу так: щось трапиться.

Ж: Чому ви не чините більшого тиску на Росію?

Трамп: Я чиню великий тиск. Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію.

Ж: Можливо, ви нам розкажете?

Трамп: Керівництво Росії це знає, і деякі наближені до них люди. Інакше [Путін] не говорив би з нами просто зараз. Я думаю, що він хоче укласти угоду. Ми дізнаємося про це дуже скоро. Але для танго потрібні двоє, і ви повинні змусити Україну також захотіти укласти угоду. Вони зазнають дуже сильних атак, і я вірю, що вони також хочуть домовитись.

Ж: Чи ви досі вважаєте, що Україна має віддати частину території для цього - зокрема Крим?

Трамп: Залежить, яку територію. Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною, але вони втратили багато території. Коли ви говорите про Крим, це було за президента на ім’я Барак Хусейн Обама, це не мало нічого спільного зі мною. Обама ухвалив рішення, вони просто передали Крим. Не було жодного пострілу, не було бою, нічого. Вони просто його передали. І тепер вони кажуть: "Чи можете ви його повернути?" Я думаю, що це буде дуже важко зробити.

Ж: Які поступки запропонувала Росія, щоб наблизитися до миру?

Дональд Трамп: Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни. Досить велика поступка.