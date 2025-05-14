Чарівний світ розваг: 10 чудових місць у Ріо-де-Жанейро

Ріо-де-Жанейро – дивовижне місто для туристів, яке поєднує красу природи, багатство культури та динамізм життя. Це одне з наймальовничіших і найпривабливіших міст світу, яке приваблює мільйони відвідувачів своїми пляжами, історичними та культурними пам’ятками, карнавалами, мальовничими парками, футболом і скульптурою Христа-Спасителя. Воно сповнене захопливих і незвичайних розваг, які подарують вам незабутні враження та емоції. Ми розповімо про 10 місць у Ріо, які ви обов’язково повинні відвідати, якщо хочете зануритися в чарівний світ розваг.

Статуя Христа-Спасителя

Велетенська скульптура Ісуса Христа в стилі ар-деко, що височіє на вершині гори Корковадо в Ріо-де-Жанейро. Це символ міста та Бразилії загалом, обраний одним із нових семи чудес світу у 2007 році.

Статуя розташована в Національному парку Тіжука на висоті 709 метрів над рівнем моря. Дістатися до неї можна електричним поїздом, який курсує залізницею, побудованою ще в 1884 році. Також можна скористатися автобусом, таксі або автомобілем через шосе, що проходить через ліс Тіжука.

Вхід на територію статуї коштує 61 бразильський реал (приблизно 11 доларів США) для дорослого та 49 реалів (приблизно 9 доларів США) для дитини. Квитки можна придбати онлайн або на місці. Статуя відкрита для відвідувачів з 8:00 до 19:00 щодня.

З вершини гори Корковадо відкривається приголомшливий вид на місто та затоку з мальовничою горою Цукрова Голова, знаменитими пляжами Копакабана та Іпанема, величезною чашею стадіону Маракана та іншими пам’ятками. Це одне з найфотогенічніших місць у Ріо, тож не забудьте взяти з собою камеру.

Статуя Христа-Спасителя була побудована в 1922–1931 роках на честь сторіччя незалежності Бразилії від Португалії. Ідея створення статуї належить католицькому священику Педро Марії Боссу, який у 1850-х роках звернувся до принцеси Ізабелли з проханням про фінансування проєкту. Однак його ідея була забута після проголошення республіки в 1889 році, коли церква була відокремлена від держави. У 1921 році єпископ Ріо-де-Жанейро відродив ідею та організував збір коштів. Статую спроєктував бразильський інженер Ейтор да Сілва Кошта, а будівництво контролював французький скульптор Поль Ландовскі. Статуя виготовлена з залізобетону та облицьована стеатитом, імпортованим зі Швеції, і була відкрита 12 жовтня 1931 року.

Статуя Христа-Спасителя має глибоке релігійне та культурне значення для бразильців і світової спільноти. Вона символізує віру, мир і гостинність бразильського народу та є місцем паломництва для багатьох християн, які приїжджають сюди, щоб помолитися та подякувати Богу за благословення. Статую часто підсвічують різними кольорами залежно від подій у світі. Наприклад, у 2016 році її підсвітили прапорами всіх країн-учасниць Олімпіади в Ріо.

Вебсайт: https://santuariocristoredentor.com.br/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Сходи Селарона

Унікальне мистецтво Бразилії. Джерело: By NakNakNak, Pixabay Унікальне мистецтво Бразилії. Джерело: By NakNakNak, Pixabay

Унікальна пам’ятка Ріо-де-Жанейро, створена чилійським художником Хорхе Селароном. Вона складається з 215 сходинок, має висоту 125 метрів і прикрашена мозаїкою з понад 2000 кольорових плиток, зібраних з усього світу.

Сходи розташовані в районі Санта-Тереза, між вулицями Жоакіма Сілви та Пінто Мартінса. Дістатися до них можна на метро до станцій Сінеландія або Глорія, а потім пішки або автобусом. Вхід на сходи безкоштовний, і вони відкриті цілодобово. Тут можна побачити різноманітні зображення та написи, що відображають творчість і життя Селарона, а також пейзажі та символи Ріо-де-Жанейро.

Хорхе Селарон походив із Чилі, але переїхав до Ріо-де-Жанейро в 1983 році. Він почав прикрашати сходи в 1990 році як хобі та особистий проєкт. З часом його робота привернула увагу місцевих жителів і туристів. Селарон вважав сходи своїм "даниною бразильському народу" і продовжував їх удосконалювати до своєї смерті в 2013 році. Він використовував плитки, які знаходив на вулицях, а також купував або отримував у подарунок від відвідувачів. Деякі з них він створював сам, зображуючи себе, своїх друзів, знаменитостей та інші мотиви.

Сходи Селарона були місцем проведення різних культурних і мистецьких подій, а також зйомок фільмів, музичних кліпів і реклам.

Вебсайт: https://prefeitura.rio/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Пляж Грумарі

Один із найдикіших і найспокійніших пляжів Ріо-де-Жанейро, розташований у західній частині міста в районі Барра-да-Тіжука. Він оточений лісом і є частиною екологічного заповідника. Вхід на пляж безкоштовний, але врахуйте, що він закривається о 17:00.

Тут можна засмагати, плавати, відпочивати та займатися різними видами спорту й активностями. Цей пляж популярний серед серферів, оскільки має хороші хвилі. Ви також можете спробувати каякінг, снорклінг, риболовлю або просто прогулятися уздовж берега. Поблизу пляжу є кілька кіосків, де можна купити напої, закуски та сувеніри. Також є душові, туалети та роздягальні.

Пляж Грумарі – ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від міської метушні та насолодитися красою і спокоєм природи.

Акваріум Ріо

Неповторна атмосфера Ріо-де-Жанейро. Джерело: By Poswiecie, Pixabay Неповторна атмосфера Ріо-де-Жанейро. Джерело: By Poswiecie, Pixabay

Сучасний і великий акваріум у Ріо-де-Жанейро, відкритий у 2016 році. Він розташований у районі Порту Маравілья в будівлі колишнього складу. Акваріум Ріо займає площу 26 тисяч квадратних метрів і має 28 басейнів, які містять близько 4,5 мільйона літрів води та понад 5 тисяч морських тварин і рослин.

Вхід до акваріума Ріо коштує 120 реалів (приблизно 22 долари США) для дорослого та 60 реалів (приблизно 11 доларів США) для дитини, студента або пенсіонера. Квитки можна придбати онлайн або на місці. Акваріум Ріо відкритий з 10:00 до 18:00 щодня, крім понеділка.

В акваріумі представлені різноманітні морські тварини та флора:

акули;

скати;

морські черепахи;

медузи;

корали;

риби;

водорості.

Акваріум має кілька інтерактивних експозицій, де можна доторкнутися до морських зірок і морських їжаків, тунель, де можна пройти під водою та спостерігати за тваринами зверху, а також віртуальний акваріум, де можна створити власну рибу та відстежувати її рухи. Також тут проводяться освітні програми для дітей і дорослих, такі як лекції, екскурсії, ігри та майстер-класи, щоб дізнатися більше про морську біологію, екологію та збереження природи.

Вебсайт: https://ingressos.aquariomarinhodorio.com.br

Рейтинг: 4.6 ⭐

Олімпійський бульвар

Набережна вздовж берегів затоки Гуанабара, створена для Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Це один із найбільших і найсучасніших проєктів міста, який перетворив портовий район на культурний і розважальний центр.

Вхід на Олімпійський бульвар безкоштовний, і він відкритий цілодобово. На бульварі розташовані різні мистецькі об’єкти та музеї:

Музей завтрашнього дня . Футуристична будівля, присвячена науці, технологіям і екології. Тут ви побачите інтерактивні експонати, які показують, як людство може впливати на майбутнє планети.

. Футуристична будівля, присвячена науці, технологіям і екології. Тут ви побачите інтерактивні експонати, які показують, як людство може впливати на майбутнє планети. Колесо огляду Rio Star . Найвище колесо огляду в Латинській Америці, що сягає 88 метрів у висоту. Воно пропонує панорамні краєвиди на місто, затоку та статую Христа-Спасителя.

. Найвище колесо огляду в Латинській Америці, що сягає 88 метрів у висоту. Воно пропонує панорамні краєвиди на місто, затоку та статую Христа-Спасителя. Етнічна стіна. Розписана 19 художниками з різних країн. Стіна демонструє різноманітність культур і народів, які сформували бразильське суспільство.

Олімпійський бульвар, відомий своєю красою, також є місцем проведення різних подій, таких як концерти, фестивалі, виставки та спортивні змагання.

Музей мистецтв Ріо

Музей мистецтв Ріо. Джерело: Изображение RUBENS CRISTOVÃO CRISTOVÃO с сайта Pixabay Музей мистецтв Ріо. Джерело: Изображение RUBENS CRISTOVÃO CRISTOVÃO с сайта Pixabay

Сучасний музей, який поєднує дві будівлі: колишній автовокзал і колишній палац поліції. Він розташований у районі Порту Маравілья, на Олімпійському бульварі, поблизу акваріума Ріо та Музею завтрашнього дня.

Вхід до Музею мистецтв Ріо коштує 20 реалів (приблизно 4 долари США) для дорослого та 10 реалів (приблизно 2 долари США) для дитини, студента або пенсіонера. Квитки можна придбати онлайн або на місці. Музей мистецтв Ріо відкритий з 10:00 до 17:00 у вівторок, середу, п’ятницю, суботу та неділю, а у четвер з 10:00 до 19:00.

Музей мистецтв Ріо представляє колекцію бразильського мистецтва, а також тимчасові виставки на різні теми та художників. Музей мистецтв Ріо – один із найцікавіших і найсучасніших музеїв Ріо-де-Жанейро, оскільки він поєднує історію, культуру та освіту. Музей проводить різні освітні та культурні програми для дітей і дорослих, такі як лекції, екскурсії, ігри, майстер-класи, кінопокази та концерти.

Вебсайт: https://museudeartedorio.org.br/en/home/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Парк Мадурейра

Один із найбільших і найрізноманітніших парків Ріо-де-Жанейро. Він був відкритий у 2012 році в рамках проєкту розвитку та озеленення міста. Парк займає площу 93 гектари та має багато атракціонів і зон відпочинку для всіх вікових груп і смаків.

Вхід до парку Мадурейра безкоштовний, і він відкритий з 5:00 до 22:00 щодня. У парку є:

Скейт-парк . Один із найбільших і найсучасніших скейт-парків у Латинській Америці, де можна кататися на скейтборді, роликах, велосипеді або самокаті. Він має різні доріжки, рампи та стрибки з різними рівнями складності.

. Один із найбільших і найсучасніших скейт-парків у Латинській Америці, де можна кататися на скейтборді, роликах, велосипеді або самокаті. Він має різні доріжки, рампи та стрибки з різними рівнями складності. Амфітеатр . Місце, де проводяться різні культурні та мистецькі заходи, такі як концерти, вистави, фестивалі та виставки. Амфітеатр може вмістити до 3 тисяч осіб і має сучасне звукове та світлове обладнання.

. Місце, де проводяться різні культурні та мистецькі заходи, такі як концерти, вистави, фестивалі та виставки. Амфітеатр може вмістити до 3 тисяч осіб і має сучасне звукове та світлове обладнання. Бібліотека . Тут можна читати книги, журнали, газети чи комікси, а також користуватися Інтернетом і грати в настільні ігри. Бібліотека має понад 10 тисяч томів і проводить освітні та літературні програми для дітей і дорослих.

. Тут можна читати книги, журнали, газети чи комікси, а також користуватися Інтернетом і грати в настільні ігри. Бібліотека має понад 10 тисяч томів і проводить освітні та літературні програми для дітей і дорослих. Музей самби. Дізнайтесь про історію та культуру самби, одного з найпопулярніших і традиційних музичних жанрів Бразилії. У музеї представлені експозиції про відомі школи самби, композиторів, співаків і танцюристів, а також костюми, інструменти та аксесуари, що використовуються на карнавалах.

Також є спортивні майданчики та зони відпочинку.

Парк Лаже

Мальовничий парк у Ріо-де-Жанейро, розташований біля підніжжя гори Корковадо поблизу Ботанічного саду. Це одне з найгарніших і найромантичніших місць у місті, де можна зануритися в світ дивовижної природи, мистецтва та історії.

Вхід до парку Лаже безкоштовний, і він відкритий з 8:00 до 17:00 щодня. У парку є:

Ботанічний сад . Зона з величезною різноманітністю тропічних рослин, таких як пальми, орхідеї, кактуси та інші. Сад має кілька тематичних секцій, таких як японський, сенсорний і водний парки.

. Зона з величезною різноманітністю тропічних рослин, таких як пальми, орхідеї, кактуси та інші. Сад має кілька тематичних секцій, таких як японський, сенсорний і водний парки. Історичний маєток. Будівля, зведена в XIX столітті, яка належала різним сім’ям, зокрема бразильському промисловцю Енріке Лаже та його дружині, італійській оперній співачці Габріеллі Безанцоні. Маєток був перебудований у стилі ренесансу і має гарний внутрішній двір із фонтаном і басейном. Нині в маєтку розташована Школа образотворчих мистецтв, яка проводить виставки та курси для відвідувачів.

Вебсайт: http://eavparquelage.rj.gov.br/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Золотий пісок на пляжах Ріо-де-Жанейро. Джерело: By Leo Galeno, Pixabay Золотий пісок на пляжах Ріо-де-Жанейро. Джерело: By Leo Galeno, Pixabay

Пагорб Дойс Ірманос

Пагорб, що складається з двох вершин, розташований у районі Леблон у Ріо-де-Жанейро. Його висота 533 метри робить його одним із найвищих і найгарніших у місті. З вершини відкриваються панорамні краєвиди на пляжі, океан, лагуну та статую Христа-Спасителя.

Карнавал

Карнавал у Ріо-де-Жанейро. Джерело: By Pat, Pixabay Карнавал у Ріо-де-Жанейро. Джерело: By Pat, Pixabay

Звісно, перше, з чим асоціюється місто, – це знаменитий Карнавал, найбільше і найяскравіше шоу у світі.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро – це щорічне святкування, яке відбувається з п’ятниці до вівторка перед Великим постом у найбільшому місті Бразилії. Ця подія приваблює мільйони туристів з усього світу, які хочуть взяти участь в унікальному видовищі, сповненому музики, танців, кольорів і веселощів.

Карнавал складається з двох частин:

Народний карнавал , який відбувається спонтанно на вулицях і площах міста.

, який відбувається спонтанно на вулицях і площах міста. Офіційний карнавал – це змагання найкращих шкіл самби Ріо-де-Жанейро.

Школи самби займаються підготовкою та виступами на карнавалі, а також збереженням і розвитком культури цього танцю. Кожна школа має свою тему, костюми, машини, пісні та танцюристів, які демонструють свої навички та креативність на головній арені карнавалу – Самбодромі, спеціально побудованій споруді, яка вміщує близько 90 000 глядачів. Паради шкіл самби, що починаються о 21:00 і тривають до ранку, проходять уздовж його 700-метрової доріжки. Кожна школа має 82 хвилини, щоб проїхати Самбодром і переконати журі у своїй перевазі. Журі оцінює школи за десятьма критеріями, такими як ритм, гармонія, еволюція, костюми, машини, прапороносець, співак, сценарій, прапор і загальне враження. Переможець оголошується в середу після карнавалу і отримує почесний трофей і право брати участь у параді чемпіонів у суботу.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро – це не лише видовище та участь, а й незабутній досвід, який дозволяє зануритися в атмосферу радості, краси та культури Бразилії. Це одна з найяскравіших і найвражальніших подій у світі, яку варто побачити хоча б раз у житті.

Однак, якщо ви вирішите приїхати до Ріо в інший час, у цьому надзвичайно приємному місті все одно є чим зайнятися.