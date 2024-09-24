Війна смислів в ООН та припинення в ній членства РФ

Антоніу Гуттереш на відкритті 22 вересня 79-ї сесії Генасамблеї ООН виголосив промову, в якій вимагав кардинальних реформ в ООН. Цим він офіційно дав "зелене світло" таким заявам та діям, а також перейшов "червону лінію", яку Москва накреслила для ООН.

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РФ/Московия – одно из немногих государств, которых всё устраивает в ООН, созданной Рузвельтом и Сталиным под себя в противовес Лиги Наций, в которую США никогда не входили, и из которой СССР исключили в 1939 г. за нападение на Финляндию. Оба видели в ООН инструмент для демонтажа Британской и Французской колониальных империй, а заодно Нидерландской и Португальской. Испанскую империю США и Наполеон развали в XIX в. Свободное государство Конго, созданное предприимчивым королём Леопольдом II, и проданное им в 1908 г. парламенту Бельгии, было интересным юридическим казусом, но не причиной для создания ООН вместо Лиги Наций, где доминировали Великобритания и Франция. В результате до Португальской революции 1974 г. антиколониальные нарративы были главной темой сессий Генассамблеи ООН.

Попытка Великобритании и Франции сохранить Лигу Наций не увенчалась успехом и в апреле 1946 г. она была распущены на 21-ой и последней сессии своей Генассамблеи, где были представители 34 государств. В Лондоне и Париже были готовы к такому развитию событий.

В Лондоне давно готовились к демонтажу империи и вопрос был лишь в сроках. В 1914 г. королевство Египет получило статус протектората, а в 1922 г. – независимость. В 1910 г. статус доминиона и члена Британского Содружества получил Южноафриканский Союз. У Канады этот статус был с 1867 г., Австралии с 1901 г., Новой Зеландии и Ньюфаундленда с 1907 г. Так как король Георг VI пообещал предоставить Индии независимость через два года по окончанию второй мировой войны, то у Черчилля в Ялте не было веских стимулов противиться сделке Рузвельта и Сталина по созданию ООН.

Сталин по этой сделке получил страны Балтии, 20% территории Финляндии, западную часть Беларуси и Украины, Молдову и Пруссию. Плюс право вето в ООН, которую Москва хотела использовать как трибуну для пропаганды коммунизма. Корея, как бывшая колония Японии, была разделена в Ялте по 38-ой параллели на зоны оккупации СССР и США.

Де-факто независимость стран Африки оплачена кровью Украинской повстанческой армии и литовских "лесных братьев". Но ни в ООН, ни в Африке, ни в Вашингтоне, и тем более в Москве, об этом предпочитают не вспоминать. Рузвельт, стремясь к деколонизации в Африке и Азии, отдал в коммунистическое рабство Сталину около 20 млн. человек, при том, что владел реальной информацией о советском режиме.

Призыв Гуттериша к реформам при открытии сессии можно назвать замаскированным предложением отменить право вето для пяти "избранных" государств. Он не предлагает это прямо, но его призывы восстановить справедливость и расширить Совбез ООН путём включения в него на постоянной основе государств Африки, Азии, Океании и Южной Америки не оставляют сомнений, как это видит Гуттериш. При расширении Совбеза его полномочия могут быть изменены и право вето ликвидировано.

Разумеется, это напрягает Москву. Тем более, что среди причин реформ генсек назвал "появление новых театров военных действий". Гуттериш говорил о реформах и раньше, но сейчас предложил членам ООН подписать три договора – "Пакт будущего", "Глобальный цифровой договор" и "Декларацию о будущих поколениях". Это похоже на скрытые шаги к переучреждению и реформированию ООН. Те, кто не подпишет договора, де-юре могут оказаться вне ООН, не будучи при этом из неё официально исключёнными. В ООН идёт сложная спецоперация, целями которой являются отмена право вето и другие изменения. Зная бюрократические практики, раньше юбилейной 80-ой сессии Генассамблеи в 2025 г. это, вряд ли, произойдёт.

Но в Москве серьёзно занервничали и рассматривают саммит БРИКС в Казани как площадку для создания собственного ООН из тех, кто откажется подписать три договора, предложенные секретариатом ООН. Москва нервничает не беспочвенно. Президент Литвы и премьер-министр Индии уже сдержанно заявили о срочной потребности реформ в ООН, и это ещё не выступал Эрдоган, давно и страстно требующий их. Очевидно, что эти идеи получат на Генассамблеи большинство.

Поэтому за два дня до Генассамблеи правительство РФ опубликовало 20 сентября за подписью мишустина список из 47 государств, с которыми всем надо размежеваться, а лучше, исключить их из членов ООН с формулировкой – "за навязывание деструктивных установок, противоречащих российским духовно-нравственным ценностям". Явно был прав Черномырдин, когда говорил, что не делаем, всё равно получаем КПСС. Вплоть до стиля формулировок.

Но Москва не может внести в ООН предложение исключить 47 государств. Поэтому 22 сентября при голосовании за "Пакт будущего" её представитель вершинин потребовал от имени Беларуси, Никарагуа и РФ отправить этот документ на глубокую доработку, так как их не пригласили к его написанию на уровне правительств. Но не смог объяснить, при чём правительство мишустина, если "Пакт будущего" писали в секретариате ООН ещё с осени 2022 г. при участии представителей всех желающих государств-членов. Вершини угрожал, если не отправят на доработку, то РФ не проголосует за "Пакт будущего".

Но так как аргумент был из того же разряда, что и утверждение РФ о нападении на неё Украины в феврале 2022 г., то в итоге вершинин предложил вписать в договор что-нибудь из пункта 7 статьи 2 Устава ООН о невмешательство во внутренние дела государств. Он назвал это поправкой к тексту. Это при том, что Генассамблея в 1965 и 1981 г. приняла две Декларации. Первая называлась "О недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета". Вторую "О недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств" приняли ввиду возможной интервенции СССР в Польшу.

Все поняли, РФ хочет каким-нибудь способом сорвать принятие "Пакта о будущем", и 143 голосами из 192 сняли её поправку с обсуждения. Дежурная истерика вершинина из-за этого никого не впечатлила. Собравшиеся на Генассамблею политменеджеры, юристы и бюрократы хорошо знают цену патетике, чтобы вестись на такое. Особенно, когда на кону историческая сделка между странами условных Севера и Юга.

По сути, три договора, предложенных к подписанию Гуттеришом, это обязательство стран Севера обеспечить устойчивое развитие для стран Юга. Поэтому в их текстах есть постоянная формулировка о целях такого устойчивого развития. Всё очень конкретно – вы признаёте права человека, включая женщин и девочек, мы – предоставляем технологии и другие полезные вещи. При этом все вместе учитываем, что ещё есть изменчивый климат и другие факторы. Кто договора не подпишет, может устойчиво развиваться с опорой на свои силы как КНДР по заветам Чучхе или продаться Москве, как Абхазия, и развиваться вместе с ними. В оккупированном Луганске трамваи и троллейбусы уже ликвидированы как класс, и это не предел развития.

Сделка настолько заманчивая, что китайские коммунисты думают, как в неё вписаться со своим "Один пояс – один путь". Время, когда коммунисты обещали всех накормить до отвала, цитируя "Манифест" Маркса о тотальном обнищании пролетариата в результате развития капитализма, прошло безвозвратно. Теперь капиталисты обещают накормить всех, включая кубинских и корейских коммунистов.

У Москвы от этого почва уходит из-под ног и меняется ориентация в сторону отмены теории Дарвина. Трудно увлечь призывом в крестоносный джихад против "сатанистов" Запада за едой, пейджерами и квартирами, когда "сатанисты" составили три договора как они будут выдавать рыбу, удочки и квартиры. Поэтому синхронно со списком государств "сатанистов" появился призыв отменить теорию антропогенеза Дарвина, чтобы привлечь на сторону Москвы иранскую теократию, талибов и игиловцев. На мавзолее в Москве впору вывесить лозунг "Фанатики всех религий – объединяйтесь!" и вынести из него Ленина. Вместо Ленина в мавзолей можно занести "путина" и начальника РПЦ. Что-то сакральное в нём обязательно должно лежать для наполнения РФ смыслом.

Кремлёвцы неуклюже вступили в войну смыслов, разворачивающуюся в Генассамблее ООН. Неуклюже, несмотря на то что анонсировали свой поход на "сатанистов" Запада ещё осенью 2022 г., когда в ООН засели за написание "Пакта будущего". В список сатанистов попали не только крохотные Андорра с Монако, что-то непотребное навязывающие одной девятой суши, но и Микронезия, разорвавшая в 2022 г. дипотношения с РФ за нападение на Украину. Ватикан, Венгрия, Словакия, Сербия и Босния с Герцеговиной в него пока не вошли.

После провальной попытки РФ отправить "Пакт будущего" в глубинную доработку счёт явно 1 : 0 в пользу ООН. Сессия Генассамблеи ООН продлится до 1 октября. Тогда станут более понятны промежуточные результаты этой войны смыслов и перспективы Москвы устроить в Казани матч-реванш. Заодно прояснится, будет приостановлено членство РФ в ООН на этой сессии или отложится на следующий год.