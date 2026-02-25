Віра в США повернулась

Верховний Суд США повернув віру у США. Принаймні, повернув надію.

Що сталось? Верховний Суд визнав, що введення Трампом направо і наліво мит є незаконним. І цим рішенням, фактично, відмінивши всі введені Трампом мита.

Чому це важливо? Ну бо ми вже цілий рік ставили одне і те запитання. А де ж ці відомі американські інститути, всі ці стримання і противаги. Хто зупинить Трампа, який зносе все на своєму шляху. І чи не побудує він в США автократію імені себе, відмінивши вибори і порушивши Конституцію. І було багато приводів думати, що все у нього вийде.

І таке США перестало бути союзником для України і ЄС. Маючи більше спільного із Росією і Китаєм. І це лякало. Бо краще мати США на своєму боці. І уж точно не хочеться мати США на боці своїх ворогів. І пережити 4 роки Трампа - це один виклик. А от отримати системно і довгострокову авторитарні США - зовсім інша проблема. Як для України, так і, до речі, для світової економіки.

Але інститути, як виявилось, працюють. І це рішення Верховного Суду тим більше важливе, бо завжди вважалось, що Суд до Трампа лояльний. І там більшість консервативних суддів, що тяжіють до республіканців. Або просто завдячують своєму перебуванню в цій інстанції самому Дональду Трампу.

І от начебно лояльний до Трампа Верховний Суд по дуже важливому для Трампу питанню, а може й по наважливішому, приймає антитрампівське рішення. Рятуючи таким чином і економіку США. Для якої ці мита стали дуже сильним тягарем. І власне, показуючи, навіщо потрібні незалежні інститути.

А це означає, що інститути працюють. Символічно, що це продемонстрував Верховний Суд, враховуючи, як важливо верховенство права в американській культурі. І це означає, що той самий Верховний Суд не піде на пряме порушення Конституції чи брутальне порушення закону, якщо Трампу буде цього вимагати. Наприклад, по третьому терміну. І Трамп тепер це буде знати. У лояльності є межи. Ідеологія не виправдає все.

Символічно, що це рішення стосувалось саме економіки. Бо для економіки, власне, критична наявність тих самих стримань і противаг. Незалежних інститутів. І так, Трамп тимчасово ввів тепер інші мита. Але тільки тимчасово. І переважно вони нижчі. І вся конструкція шантажу і тиску того самого ЄС тепер розвалилась. Цікаво, правда, чи вплине це тепер на бажання Індії купляти російську нафту. Так само цікаво, чи наблизило це удари по Ірану. Бо треба ж чимось перекрити в телевізорі таку епічну поразку...

Але це все не про те. Головне, що американська демократія чи не вперше продемонструвала свою стійкість. А це дає надію....