У ЗСУ оцінили плани окупантів на фронті: готуємось до найгіршого сценарію

Наразі на фронті спостерігається розвідка боєм з боку окупантів, які шукають слабкі місця в українській обороні. За словами командиру підрозділу Terra Миколи Волохова, росіяни поки що не досягли значних успіхів у своїх розвідницьких діях.

"Яку тактику зараз застосовують росіяни? Це про те, що я відчуваю, чую від своїх товаришів, які знаходяться на інших ділянках. Намагаються промацувати, де можна рухатися, де не можна", - сказав Волохов.

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Проте українські бійці не розслабляються і готуються до найгіршого сценарію - масштабного наступу РФ на декількох напрямках. "Ми не можемо ігнорувати можливість того, що Росія повторить спробу широкомасштабного вторгнення з метою суттєвого просування вглиб України", - підкреслив командир Terra.

Підрозділ Волохова готується до оборони, виходячи з максимально можливих бойових можливостей противника. "Готуємося до найгіршого сценарію, виходимо з максимальних можливостей ворога, а не з найвірогідніших його дій. І діючи так — це і на війні, і в бізнесі універсальний підхід — думаємо, як випереджати ворога принаймні у плануванні своїх дій. А буде воно м’якше, ніж максимальні можливості, — ну то і гарно", - пояснив він.

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Варто зазначити, що ризик нового наступу РФ підтверджують і інші військові експерти. Так, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко вважає, що ворог може атакувати на різних напрямках, адже йому потрібна "перемога" до 9 травня для пропаганди. За його даними, окупанти планують наступ на Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівку, а також намагатимуться прорватися через Куп'янськ до Оскільського водосховища.

Крім того, не виключено, що ворог активізує дії на напрямку Сум та Кринок. Українські військові готові до оборони і дадуть гідну відсіч будь-яким спробам ворога прорвати оборону.

Нагадаємо, ЗС РФ почали частіше обстрілювати балістикою.

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