В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: хто не зможе отримати виплати

В Україні планують змінити правила виходу на пенсію

З 2024 року в Україні поступово зростатиме мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Цей процес триватиме до 2028 року, коли для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 35 років стажу.

Для отримання детальної інформації про пенсійне забезпечення звертайтеся до Пенсійного фонду України.

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Що зміниться:

Щорічне збільшення: Кожного року до мінімального страхового стажу буде додаватися 1 рік.

Кожного року до мінімального страхового стажу буде додаватися 1 рік. Вихід на пенсію в 60 років: Для виходу на пенсію у 60 років у 2028 році знадобиться 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2028 році знадобиться 35 років стажу. Вихід на пенсію в 63 роки: Для виходу на пенсію у 63 роки у 2028 році знадобиться від 25 до 35 років стажу (залежно від року народження).

Що робити, щоб не пропустити:

Відстежуйте зміни: Слідкуйте за оновленнями на сайті Пенсійного фонду України, щоб бути в курсі змін у вимогах до страхового стажу.

Слідкуйте за оновленнями на сайті Пенсійного фонду України, щоб бути в курсі змін у вимогах до страхового стажу. Рахуйте свій стаж: Можете скористатися онлайн-калькулятором на сайті ПФУ, щоб розрахувати свій наявний та необхідний страховий стаж.

Можете скористатися онлайн-калькулятором на сайті ПФУ, щоб розрахувати свій наявний та необхідний страховий стаж. Платіть внески: Переконайтеся, що ви регулярно сплачуєте страхові внески до Пенсійного фонду.

Важливо:

Збільшення страхового стажу стосується лише тих, хто виходить на пенсію після 2024 року.

Для деяких категорій громадян (наприклад, військових, інвалідів Чорнобиля) існують пільги щодо виходу на пенсію.

Ви можете допрацювати або докупити страховий стаж, якщо його не вистачає.

Середній пенсійний вік в Україні становить 54 роки. Проте, для отримання гідної пенсії бажано мати значно більший страховий стаж.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з пенсіонерів отримає максимальні соцвиплати.

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