В Украине хотят изменить правила выхода на пенсию: кто не сможет получить выплаты

С 2024 года в Украине будет постепенно расти минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Этот процесс будет продолжаться до 2028 года, когда для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 35 лет стажа.

Для получения подробной информации о пенсионном обеспечении обращайтесь в Пенсионный фонд Украины.

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Что изменится:

Ежегодное увеличение: Каждый год к минимальному страховому стажу будет прибавляться 1 год.

Каждый год к минимальному страховому стажу будет прибавляться 1 год. Выход на пенсию в 60 лет: Для ухода на пенсию в 60 лет в 2028 году понадобится 35 лет стажа.

Для ухода на пенсию в 60 лет в 2028 году понадобится 35 лет стажа. Выход на пенсию в 63 года: Для ухода на пенсию в 63 года в 2028 году потребуется от 25 до 35 лет стажа (в зависимости от года рождения).

Что делать, чтобы не пропустить:

Следите за изменениями: Следите за обновлениями на сайте Пенсионного фонда Украины, чтобы быть в курсе изменений в требованиях к страховому стажу.

Следите за обновлениями на сайте Пенсионного фонда Украины, чтобы быть в курсе изменений в требованиях к страховому стажу. Считайте свой стаж: Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ПФУ, чтобы рассчитать свой имеющийся и необходимый страховой стаж.

Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ПФУ, чтобы рассчитать свой имеющийся и необходимый страховой стаж. Платите взносы: Убедитесь, что вы регулярно платите страховые взносы в Пенсионный фонд.

Важно:

Увеличение страхового стажа касается только тех, кто выходит на пенсию после 2024 года.

Для некоторых категорий граждан (например, военных, инвалидов Чернобыля) существуют льготы по выходу на пенсию.

Вы можете доработать или докупить страховой стаж, если его не хватает.

Средний пенсионный возраст в Украине составляет 54 года. Однако для получения достойной пенсии желательно иметь значительно больший страховой стаж.

Напомним, мы уже писали, кто из пенсионеров получит максимальные соцвыплаты.

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