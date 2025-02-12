В той час, коли Трамп нахваляв росіян, Кремль запустив по Києву балістику

Дональд Трамп прийняв у Білому домі Марка Фогеля - американського вчителя, якого напередодні звільнили з російського увʼязнення, де він був з 2021 року.

В заяві Ради з нацбезпеки йдеться, що це "служить демонстрацією доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".

Сам Трамп у Білому домі сказав: "Це може бути важливою частиною закінчення війни з Україною. Ми цінуємо те, що зробив президент Путін. … Гадаю, що ми досягли великого прогресу. Це дуже важливий вечір для припинення війни, і я думаю, що всі хочуть, щоб вона закінчилася".

Дональд Трамп не розкрив умов обміну. Але сказав, що угода була "дуже справедливою і розумною" - пообіцявши більше деталей незабаром.

Приблизно в ті самі хвилини, як літак з Марком Фогелем приземлився у Вашингтоні, Росія запустила балістику по Києву. Вочевидь, сигналізуючи про свою готовність до перемовин і припинення війни.