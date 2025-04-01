У Росії знижують виплати контрактникам: конвеєр по знищенню росіян дешевшає

Дуже цікаві новини з україно-російського прикордоння, з Ростовщини.

Мої читачі вже знають, як я прискіпливо вивчаю усе, що відбувається на Ростовщині та в ОРДЛО, бо це маркери, які показують загальну тенденцію змін по росії, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Ростовська область дуже цікава з позиції соціуму та психології, стратегічно важлива для росії та ОРДЛО та логістично небезпечна для нас, тому що це фактичні ворота війни, бо через Ростовську область з 2014-го року йдуть найбільші поставки військових вантажів та живої сили.

Зараз Ростовська область стала ще більш цінною у плані логістики, бо новий швидкісний автобан Ростов-Маріуполь-Мелітополь та залізнична дорога Ростов-Маріуполь-Мелітополь стала основною артерію, по якій росія поставляє військові вантажі, тому спостереження стає ще важливішим.

Як колишня мешканка прикордоння кажу, завжди у всі часи прикордоння реагувало на будь-які зміни дуже швидко.

Можливо це пов’язано з ритмом життя, не знаю, але прикордоння завжди жило своїм особистим життям, бо заробляло на контрабанді, на політичних іграх, на хаосі, на курсі валют, на дефіциті… Цей перелік дуже великий, але він не має відношення до справи, лише, як ремарка – коли якісь плани ще існують лише у голові керманичів, прикордоння вже перелаштовує своє життя під ці плани.

До війни російське прикордоння жило за рахунок поїздок в українське прикордоння. Їхали ростовчани на базар, у супермаркети, до лікарень, стоматологів, їм подобалися ціни, якість продуктів та товарів, а вже про українські медичні послуги на росії складали легенди.

Ну, це про звичайних людей, а про тих, хто був наділений владою, тут й писати страшно, бо прикордоння, це контрабанда, а контрабанда, це не пакунок трусів, куплених на українському базарі та перевезених через кордон.

Звісно ж, привладні люди теж ділилися на категорії. Прикордонні маленькі контрабандисти возили спирт, вугілля, метал, цукор, борошно, олію, наркотики маленькими машинами, ну, трошки побагатші – караванами цистерн чи вантажівок.

З окупацією контрабанда та усі контрабандні потоки перейшли до рук окупантів та колаборантів, а так як перелік контрабандних товарів значно знизився, то більшість контрабандистів змінила ОРДЛО на інші товариські місця, де продовжують свою справу.

На зміну контрабанди в прикордоння прийшов новий "бізнес": торгівля людьми, як живими, так й мертвими.

Ростовська область, як ворота війни, які працюють в обидві сторони. Випускають на війну живих, та приймають з війни мертвих. Саме в Ростові на базі колишнього аеропорту побудовано найбільший на росії морг-склад, для зберігання трупів.

Там зберігаються усі мертві тіла, які знаходять на війні у військовій формі. Як російські, так й українські. Мирні громадяни туди не потрапляють. Також у Ростові знаходиться найбільша у росії лабораторія по зберіганню днк даних, по якій родичі загиблих росіян знаходять своїх "героїв сво".

Отримати такі данні коштує грошей. Я якось детально розповім про цей "бізнес".

Взагалі зараз ОРДЛО та росія схожі на контейнер з людських тіл. Це вже схоже на загальну зачистку території, бо "м’ясні" штурми, на які кидають тисячі росіян та сотні колаборантів, не приносять росії значного успіху.

Мінімальне просування приносить росії шалені втрати. Якщо у 2022 році їх ще якось вдавалося приховати, то зараз це вже зробити неможливо.

Як кажуть у Ростові, "хорошо, что гробы не складывают нам под окна или в квартиры".

Якщо на початку війни у 2014-му році керівники кремля сміялися світу в очі "нас там нет", а в цю мантру кремля свято вірили й самі росіяни, то зараз росія сповнена тисячами розповідей про "героїв сво", "отмечали новоселье, купили квартиру за похоронные", "пропал муж на сво", а ще скандалами між родичами, які ділять спадщину за загиблих.

Приховати втрати все важче, як й проводити виплати за загиблих. Тому все більше історій про "пропал без вести" та "сужусь з государством за сына". Адвокати на війні, це теж новий бізнес, як на росії так й в ОРДЛО.

Похорони по росії йдуть масово, але здебільшого у російській глибинці, де вже у деревнях та маленьких містах не залишилося чоловіків.

Не просто так на росії почали кампанію щодо заохочування до народжуваності з 14-15-16 років.

Новини з російських пабліків шокують: "У Челябінську на звалище викинули цинкові труни з "вантажем 200" усередині. Це загиблі воїни елітної 155-ї бригади морської піхоти. Яких мали доставити до Новосибірська, але помилково вбиті опинилися в Челябінську".

"Родина бросит тебя, сынок, всегда" (с).

Цинкові труни на сміттєзвалищах росії, це вже норма, це нікого не дивує. Особливо на Ростовщині. Там невикуплені та невизначені трупи просто ховають, як скот, у загальних могильниках.

Ще на росії практикують продаж трупів для отримання виплат. Це коли по днк не знаходять, то родина просто платить гроші й їй дають когось з купи, особливо не розбираючи, хто він. Труни запаяні, а родині байдуже свій чи чужий, аби гроші платили.

Конвеєр по знищенню росіян. Цікаво, чи колись росіяни такі здогадаються, як путін їх просто знищив, очистивши землі росії для Китаю.

Похорони на росії та в ОРДЛО, це здебільшого очікування, коли ця тяганина скінчиться, нададуть горілки та закусь, а вдова нервово переглядає мобільний додаток, щоб побачити чи зайшла сума виплат.

А ось з виплатами все гірше та гірше. Їх перестають виплачувати. Й не тільки посмертні, а й ті, що мають виплачувати по укладенню контракту.

Ростовська область обговорює зниження виплат контрактникам. Вперше з 1 200 000 рублів до 1 000 000 рублів зменшилася одноразова виплата для військовослужбовців, які уклали контракт з Міноборони в Ростовській області. Зміни набули чинності з 10 жовтня 2024 року та діятимуть до 30 червня 2025 року.

Що цікаво, надруковані ці постанови тільки зараз, а набули чинності 10 жовтня 2024 року, хоча уся реклама, що йшла весь цей час обіцяла контрактникам не тільки 1 200 000 рублів, а й 1 600 000 рублів. То ті, хто підписав контракт з виплатами 1 200 000 рублів, їх не отримають, бо підписували контракт у період набуття змін у положенні до виплат.

Ніякого шахрайства, тільки мошеннічество. Ну, як й самі виплати, бо в пабліках дуже багато скарг про не виплати будь яких обговорюваних сум.

Кожен регіон виплачує свою суму, обіцяє свою суму, але потім публікує якесь розпорядження, що нічого такого, "вам показалось".

Версії, які обговорюють ростовчани – хоча через тиждень після публікації на Ростовських пабліках цих положень, їх почали публікувати інші регіони:

Набрали достатньо людей. Відсутність коштів через санкції й падіння ВВП росії.

Люди радіють, що не буди загальної мобілізації, але їх радість зупиняють ті, хто вбачає у зменшенні виплат по контракту саме ознаки загальної мобілізації, адже при ній виплачувати нікому нічого не потрібно.

Що цікаво, в ОРДЛО посилили примусову мобілізацію, більш відому, як "бусифікація", це коли мешканців ОРДЛО віком від 18 до 70 років, просто виловлюють по вулицях, на зупинках, в автобусах, забирають зміни з шахти, забивають кійками та доправляють на фронт у кайданках.

В ОРДЛО та російських пабліках все більше розповідей про те, що людей обнуляють спеціально, просто знищують, що забезпечення російської армії все гірше, є дефіціт, як кадрів так й озброєння.

На росії падіння ВВП теж вже має видимі ознаки, зупиняються заводи, зростають ціни. Колос вже ледь стоїть. Нам треба ще трошки сили, допомоги та єдності Європи у боротьби з російським фашизмом.

Саме зараз нам треба стати витривалішими, сильнішими, ворог нарешті почав показувати ознаки трупного задублення. Поки ще невеличкі трупні плями, але вони вже є. Звісно, колос впаде не за два-три тижня, попереду тривала виснажлива боротьба, обстріли, втрати, біль, сум, але, якщо ми побачимо, як "герої сво" рвуть зубами від голоду своїх співгромадян, воно того варте. Зло має бути знищено!